Zoogeschichten Auf Tuchfühlung mit den Hirschen Im begehbaren Gehege frisst das Damwild im Zoo Weißwasser Besuchern sogar aus der Hand. Bis Mai ist der Zugang möglich.

Gras, Kräuter, frisches Obst und Gemüse stehen auf dem Speiseplan des Damwilds. Gern auch Pellets, die die Besucher am Zooeingang erwerben und selber füttern können. © Joachim Rehle

Weißwasser. Für Kinder ist es immer etwas Besonderes, wenn ihnen Tiere aus der Hand fressen. Im Tierpark Weißwasser können sie das nicht nur im Streichelgehege erleben. Im begehbaren Gehege des Damwilds kommen Besucher auf diese Weise ebenfalls in direkten Kontakt zu den Tieren. Allerdings ist das nicht das ganze Jahr über möglich. Im April/Mai werfen die Hirsche ihr charakteristisches Schaufelgeweih ab, welches dann wieder nachwächst. „In dieser Zeit sind die Hirsche zwar nicht aggressiv, aber es besteht die Gefahr, sich an den Spitzen des neuen Geweihs zu verletzen“, erklärt Tierparkchef Gert Emmrich. Sobald die Hirsche also anfangen, den Bast vom Geweih zu schaben, wird das Gehege für Besucher geschlossen. Die Schaufeln werden von Geweih zu Geweih größer. Jäger können daran das Alter eines Tieres bestimmen. Die im Zoo abgeworfenen Geweihe werden für die Zooschule eingesammelt, um Kindern zu erklären, wie sich die Schaufeln bilden. Mitunter nimmt ein Besucher ein Geweih mit – als Trophäe.

Auch wenn es so scheint, zu den heimischen Tierarten zählen Damhirsche (Dama dama) nicht. Ursprünglich stammen sie aus Asien, wurden im Mittelalter als bejagbares Wild eingeführt und haben sich seitdem in ganz Europa verbreitet. Mit den klimatischen Bedingungen hier kommen sie sehr gut zurecht. Wegen ihres unkomplizierten Charakters werden Damhirsche gern in Zoos gehalten. Im Unterschied zu Rotwild sind sie etwas kleiner und eher von der ruhigeren Art. Soll heißen, es gibt unter Damhirschen im Zoo zwar hin und wieder Gerangel, aber wenn die Rangfolge einmal geklärt ist, zieht Ruhe ein. Beim Damwild handelt es sich um soziale Tiere, die gern in Rudeln leben und zudem tagaktiv sind.

Im Tierpark in Weißwasser wurde 1998/99 für Damwild ein neues großes Gehege angelegt und um einen Hirsch herum eine neue Gruppe aufgebaut. Heute leben hier zehn Tiere im Alter von ein bis zehn Jahren: der neunjährige Platzhirsch als unbestrittener Chef, der allerdings seinem Höhepunkt als Rudelführer entgegengeht, dazu drei untergeordnete Hirsche und sechs Hirschkühe. Die zwei Jungtiere kamen im vergangenen Jahr zur Welt. Im Juni werden die Kälber in der Regel geboren. Schon nach einer Woche waren sie samt ihrer Mutter zu sehen. Weiterer Nachwuchs ist nicht ausgeschlossen, so Gert Emmrich. Jedes Jahr kann man sich in Weißwasser darüber freuen. Die Kälber werden an andere Tierparks oder Wildtiergehege abgegeben. Gelegentlich auch an private Halter zur Fleischerzeugung, sofern diese eine behördliche Genehmigung dafür haben.

Damwild knabbert gern an Ästen, frisst Gras und Kräuter, im Zoo auch frische Möhren und anderes Gemüse. Und Pellets. Die bestehen aus gepresstem Gras und sind am Eingang auch für Besucher zum Füttern der Zootiere erhältlich. Pro Jahr bietet der Tierpark Weißwasser bis zu 30 Führungen mit Fütterung an. Da sind die Damhirsche eine immer gern besuchte Tierart, bei Kindergeburtstagen ebenfalls.

Tierpark Weißwasser, Teichstraße 56. Geöffnet im März täglich 9 bis 17 Uhr. Eintritt: Erw. 4,90 Euro, ermäßigt 2,90 Euro, Familien 12,50 Euro. Telefon: 03576 208366.

zur Startseite