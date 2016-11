Aus dem Gerichtssaal Auf Tour mit fremdem Plastikgeld Eine Gröditzerin nutzt die EC- Karte eines Bekannten, um durch die Republik zu fahren und ihren Drogenkonsum zu finanzieren.

Wo genau das Teil jetzt ist, weiß sie nicht. Aber die Mittzwanzigerin ist sicher: „Ich hab’ sie noch irgendwo.“ Gemeint ist die EC-Karte eines Bekannten. Um Weihnachten 2014 hatte der Mann sie der Gröditzerin gegeben – PIN inklusive. Weil er schlecht zu Fuß kann, sollte sie für ihn zur Bank gehen. Um den Jahreswechsel hebt die Frau Geld vom Konto ihres Bekannten ab – für sich. Erst in Gröditz, später in Torgau. Und später auch noch im thüringischen Jena. Binnen drei Tagen erleichtert sie den Kontoinhaber um 535 Euro.

Computerbetrug nennt sich das Delikt, für das sich die blonde Gröditzerin jetzt im Riesaer Amtsgericht verantworten musste. „Ist schon so richtig“, gesteht die Frau ihre Taten. Den Mann mit der EC-Karte habe sie über gemeinsame Bekannte kennengelernt, erzählt sie. Empört weist sie zurück, dass sich beide in einem Bordell begegnet seien. Das hatte der EC-Kartenbesitzer der Polizei gesagt. Als Zeuge vor Gericht erschien er nicht. Die Karte zu missbrauchen, das sei „eine Kurzschlussreaktion“ gewesen, erzählt die Gröditzerin dann. „Ich hab’ zu der Zeit noch Drogen konsumiert.“ Das Geld sei für Zugtickets, die Spielothek und Crystal draufgegangen. Die Drogen könnten auch der Grund sein, warum sich die Frau nicht mehr an Details erinnert. Wie das Geldabheben in einer Torgauer Tankstelle zur Reiseroute Richtung Jena passt, wisse sie nicht mehr.

Leben wieder im Griff?

Ahnungslos gibt sich die Angeklagte auch, als die Anklägerin ihr vorhält, dass verschiedene Leute mit den Kontodaten der Karte Bestellungen im Wert von mehr als 5 000 Euro gemacht haben. „Da werden Sie zivilrechtlich mit Mode“, droht die Staatsanwältin. „Mitgehangen, mitgefangen.“

Erfahrungen mit der Justiz hat die Hartz-IV-Empfängerin. Vor zwei Jahren wurde sie wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Weil sie die Geldstrafe nicht zahlte, kam sie ins Gefängnis. Dass sie es vorzeitig verlassen durfte, verdankt die Ungelernte einem zahlungswilligen Ex-Freund.

Ihr Leben habe sie jetzt besser im Griff, sagt die Frau. Mit den Drogen habe sie vor einem halben Jahr aufgehört. Zu ihrem kleinen Sohn, der bei einer Pflegefamilie lebt, habe sie – jetzt wieder – Kontakt. Auf den Gedanken, dem Bekannten die EC-Karte wiederzugeben, sei sie aber noch nicht gekommen. Man gehe sich bisher aus dem Weg. Aber sie wolle dem Mann das Geld zurückzahlen, ratenweise.

Jetzt muss sie aber erst einmal die Geldstrafe wegen des Betrugs mit der EC-Karte an die Staatskasse zahlen. 900 Euro hat die Richterin der Frau aufgebrummt. (ewe)

