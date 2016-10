Auf Tour mit dem Wegewart Am Reformationstag startet mitten in Wachau eine ganz besondere Tour. Es geht zu einem spannenden Berg.

Ronny Menzel erwartet am 31. Oktober die Mitwanderer zur Tour durch Wachau. © Archivfoto: Willem gr. Darrelmann

Zu einer Wanderung durch den Saugraben und über den Orl- und Steinberg lädt der Wachauer Wegewart Ronny Menzel ein. Sie findet am Reformationstag, dem 31. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dorfplatz in der Wachauer Ortsmitte, nahe dem Erbgericht. Die Tour führt über 8,2 Kilometer. „Es empfiehlt sich, etwas zum Picknicken dabei zu haben“, sagt Ronny Menzel. Außerdem rät er dazu, eine Sitzunterlage einzupacken. Da es unterwegs nicht ausreichend Plätze auf Bänken geben wird. „Natürlich werde ich alle Wanderfreunde mit ein paar Informationen zur Landschaft und zu meiner Arbeit versorgen.“ Bei schlechtem Wetter fällt die Tour allerdings aus.

Ronny Menzel ist als ehrenamtlicher Wegewart für die Gemeinde Wachau unterwegs. Er wohnt in Grünberg und deshalb kennt er die Gegend sehr gut. Sein Geld verdient er beim Landratsamt des Kreises Meißen. Kaum ein Wochenende vergeht, an dem er nicht im Gebiet zwischen Ottendorf, Lomnitz, Radeberg oder Arnsdorf mit seinem Wanderrucksack unterwegs ist und Wege markiert oder nur nach dem Rechten sieht. (SZ)

