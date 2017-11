Auf Tatort-Spurensuche Am Sonntag lief der vierte Dresden-Krimi. Hauptkulisse war die Gläserne Manufaktur. Neben vielen anderen Orten.

Sobald diese Kommissare ins Auto steigen, wird der Dresdner Stadtplan durcheinandergewirbelt. Das haben Tatortfans aus der Elbestadt am Sonntag sofort bemerkt. Da lief die vierte Ausgabe der bekannten Krimi-Reihe aus Dresden zur besten Sendezeit in der ARD. In „Auge um Auge“ suchte das Ermittlerduo Henni Sieland und Karin Gorniak, gespielt von Alwara Höfels und Karin Hanczewski, den Mörder eines Versicherungschefs. Der hat unzählige seiner Kunden um die Auszahlung der Versicherungssummen gebracht. Nun liegt er erschossen in seinem Büro. Der Täter feuerte vom gegenüberstehenden Hochhaus durch die Fensterfront.

Dabei haben Dresdner Tatort-Fans mitgefiebert und gerätselt, wo die Szenen gedreht wurden. Bei der Kulisse für die Versicherungszentrale der imaginären Alwa hatten sie es leicht. Das Tatort-Team machte aus der Gläsernen Manufaktur am Straßburger Platz einen modernen Bürokomplex. Der Täter zielte vom Hochhaus an der Grunaer Straße 26. Ein zweiter Anschlag auf einen der Alwa-Mitarbeiter passierte direkt auf dem Striezelmarkt. Auch sehr einfach zu erkennen. Als Komparsen für diese Szene spannten die Filmemacher übrigens 20 Mitarbeiter aus der Manufaktur ein. Ob die sich entdeckt haben?

Bei anderen Kulissen wurde es schwieriger. Die Filmemacher sind stets äußerst diskret unterwegs, wenn sie für den Tatort drehen. So haben sie einen Tag im November 2016 in Hellerau verbracht. Nur wenige Sekunden lang waren die markanten Fassaden der Gartenstadt zu sehen. Wer sich nicht auskennt, musste schnell sein, um dies zu erkennen. Nur kurz schaut Kommissar Schnabel, gespielt von Martin Brambach, im Film auf den Stadtplan. Sein Wagen hält vor einem blauen Holzhaus. Das steht Am Talkenberg. Gedreht wurden eine Außen- sowie mehrere Innenszenen.

Aufgefallen ist das kaum jemandem. Wolfgang Gröger vom Verein Bürgerschaft Hellerau hat nur von Freunden davon erfahren. Ob der Miniauftritt von Hellerau im Tatort einen Werbeeffekt für den Stadtteil hat, bezweifelt er. „Denken Sie an den Turm“, sagt Gröger. Als der Tellkamp-Roman verfilmt wurde, brauchte der Zuschauer viel Fantasie, um Hellerau als einen der Drehorte zu erkennen. So wie die Gartenstadt bekommen einige Orte in Dresden eine, wenn auch nur kurze, Nebenrolle im Tatort. Im Film genießt ein Paar vom steinernen Ausguck an der Calberlastraße den Blick auf Blasewitz, die Versöhnungskirche und den Turm der Technischen Sammlungen. In einer anderen Frequenz bleibt ein letzter filmischer Blick auf die Schauburg, bevor der Umbau begann. Hell erleuchtet ist das Kino, als die zwei Kommissarinnen im gegenüberliegenden Kebab-Haus ein Alibi überprüfen wollen. Weit kommen sie allerdings nicht. Das Restaurant ist im Film geschlossen.

Gedreht wurde auch in Klotzsche. Dort gibt es einen von wenigen Schießständen unter freiem Himmel in der Region.

Auch in Übigau haben die Tatort-Macher ihre Spuren hinterlassen. In einer Produktionshalle an der Werft hat die Firma Müller Baumaschinen-Ausrüstung ihren Sitz. Gefertigt werden Baggerschaufeln aller Art. Im Büro im ersten Stock der Halle scheint die Zeit stillzustehen. Die dunkle Holzvertäfelung, hölzerne Wandschränke und Sitzbänke erinnern an die Zeit vor der Wende. Das hat offenbar auch den Tatort-Leuten gefallen. Kaum etwas wurde für den Dreh verändert, sagt der Inhaber. Mit der Filmerei kennt er sich mittlerweile aus. Auch Szenen für den Kinofilm „Schubert in Love“ sowie für den Fernsehsender Kika sind in seiner Halle schon entstanden.

Der Wiederholungstäter unter den Kulissen ist das Gebäude der Dresdner Spitze auf der Breitscheidstraße 78. Im dritten Dresden-Tatort wurde dort eine nächtliche Verfolgungsjagd durch die Hallen gefilmt. Nun ist das Tatort-Polizeirevier eingezogen. Dafür wurden entsprechende Schilder an der Fassade und der Einfahrt montiert. Die markanten tiefblauen Fliesen im Treppenhaus waren im Film gut zu erkennen.

Genau wie die Straßenzüge bei zwei Autofahrten der Ermittler durch die Alt- und Neustadt. Damit die Fahrt durch Dresden gut aussieht, nehmen die Filmemacher manche geografische Ungenauigkeit auf sich. Und so fährt Henni Sieland einfach mal verkehrt herum durch die Görlitzer Straße – entgegen allen Verkehrsregeln. Nach wilder Fahrt durch die Neustadt geht es einmal über die Carolabrücke. Nach dem Kameraschwenk wechselt plötzlich die Fahrtrichtung. Und durch die engen Gassen am Neumarkt fahren die Ermittler mit gefühlt 50 Stundenkilometern – Feinheiten, die nur der Dresdner bemerkt. Und dem Filmteam nicht übelnimmt.

