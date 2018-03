Auf Suche nach der richtigen Schule Für 2 300 Kinder im Landkreis Bautzen werden jetzt die Weichen für den weiteren Bildungsweg gestellt.

Bautzen. Mehr als 2 300 Viertklässler haben am Mittwoch im Landkreis Bautzen ihre Bildungsempfehlung bekommen. Nun steht für sie und ihre Eltern die Entscheidung an, wo sie ab August weiterlernen werden. Bis Mitte nächster Woche muss die Anmeldung an einer weiterführenden Schule, also an einer Oberschule oder einem Gymnasium, erfolgen.

Anders als früher ist dabei die Bildungsempfehlung in Sachsen seit vorigem Jahr nicht mehr bindend. Nach einer Neuregelung im Schulgesetz können nun auch Schüler, die von ihrer Grundschule eine Bildungsempfehlung für die Oberschule bekommen haben, trotzdem an einem Gymnasium angemeldet werden. Einen Ansturm auf die Gymnasien hat es dadurch im vorigen Jahr zumindest im Landkreis Bautzen nicht gegeben. In 66 Fällen hätten Eltern hier die neue Möglichkeit genutzt, so Angela Ruscher vom Landesamt für Schule und Bildung.

An den hiesigen Gymnasien sieht man in der neuen Regelung auch kein Problem. Die meisten Eltern würden heute sehr verantwortungsbewusst entscheiden, sagt Andreas Kämpe, Schulleiter des Bautzener Schiller-Gymnasiums. Der schriftliche Leistungstest, dem sich die betreffenden Schüler unterziehen müssen, habe gezeigt, dass es durchaus Mädchen und Jungen gebe, die auch ohne Bildungsempfehlung fürs Gymnasium Potenzial für diesen Bildungsweg mitbringen. „Alle, die voriges Jahr diesen Weg gewählt haben, sind auch noch hier.“ Ähnlich sieht es am Goethe-Gymnasium in Bischofswerda aus. „Wir haben gute Erfahrungen gemacht“, sagt der stellvertretende Schulleiter Thomas Schmidt. Am Wilthener Kant-Gymnasium wurden laut Schulleiter Armin Bartz etwa zehn Prozent der Fünftklässler über diesen Weg aufgenommen. Ob die Größenordnung diesmal ähnlich sein wird, dazu wollen die meisten Schulleiter keine Prognose abgeben.

Doch egal, ob Oberschule oder Gymnasium – ob es mit der Aufnahme an der gewünschten Schule geklappt hat, erfahren die Eltern per Bescheid erst am 24. Mai. Anders sieht es bei den freien Schulen aus, sie entscheiden kurzfristig über die Aufnahme, damit im Falle einer Ablehnung noch die Anmeldung an einer staatlichen Schule erfolgen kann. (SZ/MSM)

