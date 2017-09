Auf Spurensuche im Zweikronenhaus Eine Berliner Künstlerin erforscht mit Zittauer Schülern das Zweikronenhaus an der Neustadt. Erste Ergebnisse sind Sonntag am Denkmalstag zu sehen.

Die Berliner Bildhauerin Micheline Richau (l.) baut mit den Schülern Andreas Graf, Anna-Lena Arldt (r.) und Tamara Nemirovsky (oben) die Ausstellung für den Tag des offenen Denkmals 2017 auf. © Bernd Gärtner

An Seilen hängen dunkle Herren-Sakkos, dahinter zeigt ein riesiges Foto eine Gruppe Näherinnen. Micheline Richau und mehrere Jugendliche rücken alles an die richtige Position. Mit der Aktion wollen die Berliner Künstlerin und die Schüler an die frühere Kleiderfabrik „Barta & Schubert“ erinnern, die im sogenannten Zweikronenhaus auf der Zittauer Neustadt ihren Sitz hatte. 1972 zwangsweise verstaatlicht, wurde der Betrieb Anfang 1991 endgültig geschlossen.

Seit damals steht das Gebäude leer. Benjamin Pfefferkorn, dem das Zweikronenhaus gehört, öffnet am Sonntag anlässlich des Denkmaltages erneut die Tür zu dem Haus, in dem früher auch Christian Weise lebte. Die Besucher können nicht nur einen Blick in die ehemaligen Arbeits- und Wohnräume werfen, sondern auch mehr über „Barta & Schubert“ erfahren. Bereits im Vorjahr setzten sich Micheline Richau und Schüler des Christian-Weise-Gymnasiums mit der Chronik des Hauses auseinander. Die Geschichte wurde von den Schülern bei einem Radioworkshop vertont. Die Jugendlichen bekamen dadurch so viel Lust, dass das Projekt als außerschulische Arbeitsgruppe fortgesetzt wurde. Die Sächsische Jugendstiftung fördert das Projekt mit 1 200 Euro . In der Folge wurden Zeitzeuginnen ausfindig gemacht und interviewt. „In den individuellen Erzählungen wird das Verhältnis vom damaligen Alltagsleben in der DDR in Bezug zum heutigen gesetzt“, erklärt Frau Richau, die sonst als Dozentin an der Fachschule für Sozialpädagogik in Berlin lehrt.

Auch über den ehemaligen Chef Klaus Barta sind Informationen zusammengetragen worden. So stellte ein Freund ein Video zur Verfügung, das Barta beim Tauchurlaub zeigt. Darin ist viel über seine Person zu erfahren. „Er muss ein strenger Chef gewesen sein“, weiß Frau Richau. Von Barta gibt es zum Beispiel den überlieferten Satz „Was ich kann, müssen die anderen auch können.“ Das Video wird am Sonntag gezeigt – ebenso wie Interview-Einspielungen mit den früheren Näherinnen. Darüber hinaus ist eine Toncollage von Näh- und Schneidergeräuschen zu hören. Außerdem plant das Projektteam eine besondere Aktion mit Stofffetzen, bei der auch das gegenüberliegende Eckhaus einbezogen werden soll. Geöffnet ist das Zweikronenhaus am Tag des offenen Denkmals von 10 bis 17 Uhr. Die am Projekt beteiligten Schüler sind an diesem Tag ebenfalls vor Ort und können Fragen der Besucher beantworten oder von ihren Recherchen berichten. Auch bei den Jugendgeschichtstagen im November im Sächsischen Landtag werden die Schüler ihr Projekt vorstellen.

Besichtigt werden kann am Sonntag die erste und ein Teil der zweiten Etage. Die Nähwerkstatt in der obersten Etage ist aus baulichen Gründen nicht zugänglich.

Noch ist das Projekt nicht abgeschlossen. „Wir suchen noch weitere Zeitzeugen“, erklärt Micheline Richau. Auch über weitere Fotos würde sich das Projektteam freuen. Besonders interessant seien die Aufbaujahre – „Barta & Schubert“ ist 1934 gegründet worden –, wie auch die Zeit nach der Enteignung. Vielleicht, so hofft Frau Richau, kommt dabei auch noch ein originales Sakko von „Barta & Schubert“ zutage. Die am Sonntag präsentierten stammen aus dem eigenen Bestand.

Wer noch Zeitdokumente besitzt oder selbst in der Kleiderfabrik gearbeitet hat, kann sich bei Benjamin Pfefferkorn melden: 0151 17871959 oder projekt@zweikronenhaus.de

zur Startseite