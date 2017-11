Auf Spitzenschuhen durch Striesen Tanzlehrerin Asako Tanaka unterrichtet ihre Schüler künftig in neuen Räumen. Am Samstag steht etwas Wichtiges an.

Tanzlehrerin Asako Tanaka in ihrem neuen Ballettsaal. © Christian Juppe

Der Boden ist der gleiche wie der auf dem die Profis in der Semperoper tanzen. Stolz zeigt Tanzlehrerin Asako Tanaka ihre neuen Räume auf der Glashütter Straße in Striesen. Die ehemalige Profi-Ballerina unterrichtet ihre Tanzmäuse am neuen Standort ihres Studios „Tresor“. Ein- bis zweimal in der Woche schweben die Kleinen, bis jetzt sind unter den 120 Schülern nur Mädchen, über den Tanzboden. Die jüngste ist vier Jahre alt, die älteste über 50 Jahre. Zur Zeit herrscht ein noch regeres Treiben auf den Gängen als sonst. Denn am Sonnabend haben die Ballerinas ihren großen Auftritt. Sie tanzen das Ballett „Der Nussknacker“ im Boulevardtheater. Die Lehrerin ist besonders stolz auf die Vielfältigkeit in ihrer Schule. „Bei mir tanzen Kinder aus zehn verschiedenen Nationen,“ erzählt Asako Tanaka. Sie selbst spricht Deutsch, Englisch und Japanisch.

Die 36-Jährige ist in Japan geboren. Seit sie fünf Jahre alt ist, gehört ihr Leben dem klassischen Ballett. „Zu meiner Zeit gab es noch nicht so viele Ballettakademien in Japan, daher kam ich mit 14 Jahren nach Deutschland“, erzählt sie. Sie lernte klassischen Tanz an der Akademie in Stuttgart und war danach Solo-Tänzerin an den Theatern in Stuttgart und Hannover.

Eine Verletzung zwang sie zum Aufgeben ihrer Karriere. „Danach wollte ich erst mal etwas ganz anderes machen und arbeitete als Hotelfachfrau“, sagt sie. Doch irgendwann fehlte ihr das Ballett so sehr, dass sie eine Weiterbildung zur Tanzlehrerin absolvierte und seitdem ihr Wissen und ihre Leidenschaft für das Tanzen weitergibt. Unter ihren Schülern gibt es auch einige, die sich eine Tanzkarriere vorstellen können. „Das fördere ich und bleibe dabei immer in Gesprächen mit den Eltern.“

Ballett-Aufführung „Der Nussknacker“ am 25. November um 11 Uhr im Boulevardtheater.

zur Startseite