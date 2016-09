Auf Spendensuche für eine Bibliothek Benjamin Gärtner lernte am beruflichen Gymnasium. Jetzt ist er Lehrer in Ghana und sucht Unterstützer für eine Schule.

Benjamin Gärtner arbeitet derzeit in einem entwicklungspolitischen Projekt in Ghana. Er will in dieser Schule eine kleine Bibliothek aufbauen, um den Unterricht zu verbessern. © privat

Benjamin Gärtner ist das, was man einen jungen Weltverbesserer nennt. Durch und durch sozial und weltoffen eingestellt, uneigennützig helfend, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, anderen Gutes zu tun. Der 19-jährige Ebersbacher schaffte sein Abi am beruflichen Gymnasium in Großenhain. Im Vorjahr machte er dort von sich reden, als er Veranstaltungen zur Deutschen Knochenmark-Spenderdatei organisierte. Alle Schüler des beruflichen Gymnasiums nahmen daran teil und einige ließen sich in die Datei aufnehmen. „Die damalige Veranstaltung war ein voller Erfolg und motivierte mich, mich weiter sozial zu engagieren“, so Benjamin Gärtner.

Acht Monate hielt sich der junge Mann in Südamerika auf und arbeitete an Hilfsprojekten mit. Derzeit ist Benjamin in einem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Ghana. „Ich arbeite als Lehrer in einem kleinen Dorf an der Grenze zu Togo, in einer Schule, die dringend Hilfe benötigt“, schreibt Benjamin per E-Mail.

Die ärmlichen Verhältnisse seien deutlich zu spüren, das zeige sich speziell in der Schule an den fehlenden Unterrichtsmaterialien der Schüler und Lehrer. „Ich möchte eine kleine Schulbibliothek aufbauen und ausstatten, die die Unterrichtsqualität durch Bücher, Hefte und Anschauungsmaterialien verbessern soll“, so der junge Mann. „Meine Organisation stellt mir einmalige 200 Euro zur Verfügung, um ein Projekt zu realisieren, aber um wirklich etwas zu verändern, reicht dies nicht aus.“

Viele Schüler verstehen nichts

Das Problem an der Schule sei, dass die Lehrer teilweise unterqualifiziert und unmotiviert sind. Die Schüler haben keine Bücher oder sonstiges Material, nur eigene Aufzeichnungen aus Unterrichtsstunden, die sie nicht verstanden haben. Das Resultat: 90 Prozent der Schüler aller Klassen, von der Vierten bis zur Neunten, fallen durch die finalen Tests am Ende des Schuljahres, in fast allen Fächern. „Teilweise können Sechstklässler nicht mal richtig lesen.“

Benjamin unterrichtet nun selbst Naturwissenschaften der Junior High Klassen von der Siebenten bis zur Neunten. „Ich hoffe sehr, dass ich mit dem Unterricht, aber auch mit meinem Projekt eine langwirkende, positive Wirkung erziele“, schreibt er. Mit der kleinen Schulbibliothek möchte der Abiturient erreichen, dass alle Schüler aller Klassen für jedes Fach ein Buch haben, in dem sie nicht verstandene Dinge nachlesen können. Wo der Stoff anschaulich, einfach und vor allem korrekt erklärt ist. „Zusätzlich möchte ich Plakate und andere Anschauungsmaterialien anschaffen, die den Lehrern helfen sollen, besser zu erklären“, schreibt Benjamin Gärtner. Das Ziel sei, die Unterrichtsqualität zu verbessern und damit auch die Leistungen der Schüler.

Benjamin fragte Freunde und Bekannte nach Spenden und konnte dabei schon einiges Geld zusammentragen. Nun möchte er auch die breite Öffentlichkeit einbeziehen. Noch bis August 2017, also für ein Jahr, wird der Ebersbacher an der kleinen Schule im Osten Ghanas arbeiten. Bis dahin, so sein Ziel, möchte er den Grundstein für die Schulbibliothek gelegt haben.

Wer das Projekt unterstützen will, melde sich bei benjamin.gaertner96@gmx.de

