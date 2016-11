Auf Skiern zur Klosterweihnacht? Bald duftet es im Klosterinnenhof wieder nach Glühwein. Ein Weihnachtsbaum ist auch schon auserkoren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Seit fünf Jahren findet der Riesaer Weihnachtsmarkt im Klosterinnenhof statt. © Lutz Weidler Seit fünf Jahren findet der Riesaer Weihnachtsmarkt im Klosterinnenhof statt.

Monika Zocher und ihr Mann trennen sich von ihrer Douglasie. Sie wird Riesas Weihnachtsbaum 2016.

Der Nadelbaum vor dem Haus von Monika und Dieter Zocher reckt seine Äste schon über die Grundstücksgrenze hinweg. Um einen Nachbarschaftsstreit zuvor zu kommen, hat das Ehepaar die Fichte nun verschenkt. „Man hört ja ständig, dass solche Streitigkeiten vor Gericht landen. Das wollen wir uns ersparen“, sagt Monika Zocher. Also weg mit dem Baum. Auch wenn es schwerfällt. Immerhin war die Fichte das allererste Gewächs, das Dieter Zocher vor knapp zwei Jahrzehnten auf dem Grundstück gepflanzt hat – noch bevor das Haus gebaut wurde.

Doch bevor der Baum zersägt wird, bekommt er noch einmal die geballte Aufmerksamkeit. Als Christbaum wird er die vermutlich prominenteste Konifere der Adventszeit in Riesa sein. Insgesamt sechs Baumbesitzer hatten ihre Nadelhölzer angeboten. Die Wahl fiel schließlich auf die Fichte der Zochers – kein Wunder. Der Baum ist gerade und dicht gewachsen, ein klassischer Weihnachtsbaum eben. Monika und Dieter Zocher sind jetzt schon stolz und werden ihrem Sprössling mit Sicherheit den einen oder anderen Besuch abstatten. In etwa zwei Wochen wird er gefällt und von Weida in die Innenstadt transportiert. Mit Lichtern verziert soll er zwischen Eisbahn und dem Eingang zum Klosterinnenhof stehen. Dort findet in diesem Jahr wieder Riesas Weihnachtsmarkt statt: die 5. Klosterweihnacht.

Am Montag informierten die städtische Gesellschaft FVG als Markt-Veranstalter, die Stadt und die Sponsoren über die Höhepunkte. Los geht es am Freitag, 9. Dezember. Die 200 Quadratmeter große Volksbank-Eisbahn vor den Klostertoren nimmt ihren Betrieb dank zusätzlicher Sporengelder von Feralpi und Stadtwerken schon eine Woche eher auf – ab Freitag, dem 2. Dezember. Der Eintritt kostet 1,50 Euro pro Tagesticket. Wie im vergangenen Jahr auch wird es in einem abgetrennten Bereich die „Böhmische Weihnacht“ geben. Tschechische Händler bieten dort böhmisches Handwerk und Spezialitäten an. Auch der Nikolaus mit Teufel und Engel aus dem Nachbarland haben ihr Kommen angekündigt. Am dritten Adventswochenende (10. und 11. Dezember) führt der Museumsverein Märchenszenen auf.

Eine Woche später hat Jan Giehrisch vom Wohnkulturgut Gostewitz mal wieder seine Kontakte spielen lassen und Kunsthandwerker-Kollegen nach Riesa eingeladen, die ihre Werke am 17. und 18. Dezember im Klosterinnenhof anbieten. Im Gewölbekeller können die Kinder derweil beim „Wichtelmarkt“ Geschenke basteln – oder einen Blick auf die Modelleisenbahn werfen. Die Nickritzer Eisenbahnfreunde zeigen ihre Ausstellung aber auch an allen anderen Tagen der Klosterweihnacht.

Ganz neu im Programm ist eine Aprés-Ski-Party – „vor allem für die jungen Riesaer“, wie OB Marco Müller betont. Für gewöhnlich wird diese Art von Feiern mit lauter Schlagermusik und reichlich Alkohol nach dem Skifahren begangen. Aber wer weiß, vielleicht ist Riesa am Sonnabend, 17. Dezember, ja so eingeschneit, dass Bretter unter den Füßen das beste Fortbewegungsmittel sind, um in den Klosterinnenhof zu kommen. Der Eintritt zu der Party mit DJ Pistenbully aus Leipzig ist frei.

Bis zum Tag vor Heiligabend bleibt die Klosterweihnacht geöffnet. Die Eisbahn soll erst nach dem 3. Januar wieder abgebaut werden. Und auch der Baum von Monika und Dieter Zocher darf noch ein bisschen länger stehen bleiben. Und danach? Wird er in direkter Umgebung recycelt: Im Klostertierpark bekommen die Mufflons, Ziegen, Esel und Wildpferde die Äste zum Knabbern. Das Holz landet gehäckselt in Gehegen und Beeten.

Weitere Höhepunkte: Mittwoch, 14. und 21. Dezember, kleines Geigenkonzert (17 Uhr); Mittwoch, 14. Dezember, Stopp der MDR-Weihnachtstour in Riesa; Samstag, 17. Dezember, um 17.30 Uhr Adventssingen im Klosternordflügel

zur Startseite