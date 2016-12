Auf Schicht Während die einen feiern, sind andere im Dienst: Sie retten Leben, aber auch versalzene Suppen und Frisuren.

Auch diese Nieskyer Rettungssanitäter wissen, was Feiertagsdienst bedeutet. © Rolf Ullmann

Region. Drinnen herrscht schon Weihnachtsstimmung, draußen fährt der Rettungsdienst mit Blaulicht vor. 24. Dezember in Zittau: ein Notfall in einem Wohnhaus. Eine Frau braucht ärztliche Hilfe, die Nachbarn reagieren. Schon wenige Minuten später ist die Frau auf dem Weg ins Krankenhaus. Und das an Heiligabend. Der Tag, an dem wohl jeder möglichst viel Zeit im Kreise seiner Lieben verbringen will. Doch immer klappt das eben nicht. Denn für solche Notfälle wie den in Zittau stehen rund um die Uhr Menschen auf Abruf bereit, um schnell helfen zu können – egal ob nun Weihnachten ist oder nicht.

„Natürlich muss die Versorgung unserer Patienten besonders in der Pflege und im ärztlichen Dienst genauso gewährleistet sein, wie an jedem anderen Wochentag“, sagt Stefanie Brückner vom Klinikum Oberlausitzer Bergland. Um allen möglichst gerecht zu werden, beginne man zeitig mit der Planung der Feiertagsbesetzung. Nach Möglichkeit werden dabei auch die Wünsche der Mitarbeiter – ob sie lieber zu Weihnachten oder zu Silvester arbeiten möchten – berücksichtigt. Soweit es vertretbar ist, könne man einige Stationen zusammenlegen und so deren Besetzung entsprechend der Patientenzahl reduzieren.

Immer im Dienst sind zum Beispiel auch die Mitarbeiter der Stadtwerke Löbau. An Heiligabend waren sechs in Notbereitschaft. Zu Silvester werden es ebenfalls sechs sein, sagt Geschäftsführer Joachim Neumann. „Sie müssen zwar nicht vor Ort, aber jederzeit telefonisch erreichbar sein“, erklärt er. Einen Mitarbeiter hat es zu Weihnachten tatsächlich getroffen, er musste eine Störung beheben. „Es ist in einem solchen Fall viel Selbstständigkeit gefragt“, sagt Neumann. Der Kollege muss die Ursache für die Störung finden, die richtigen Maßnahmen ergreifen, dazu kommt der Zeitdruck. Die Kunden wollen natürlich, dass die Störung rasch behoben ist. Neumann ist dankbar, dass das mit seinen Leuten immer gut funktioniere. Allerdings ist der Bereitschaftsdienst für niemanden bei den Stadtwerken ganz ungewohnt. Schließlich gibt es immer Nachtdienst. „Da braucht man auch eine Familie, die Verständnis hat, wenn nachts das Telefon klingelt“, sagt Joachim Neumann.

Die Liste derer, die alljährlich die Feiertage am Arbeitsplatz statt mit Freunden und Familie verbringen, ist lang: Alters-, Pflege- und Kinderheime, Polizeireviere, Leitstellen der Feuerwehr, Tankstellen und Bahnhöfe – überall muss der reibungslose Betrieb weitergehen. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Kathrin Scholz, Chefin des Zittauer Hotels „Dresdner Hof“. „Wir haben 20 gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wissen, was auf uns zukommt und was zu tun ist.“ Beim Einsatz des Personals während der Feiertage versucht sie, die familiäre Situation ihrer Mitarbeiter zu berücksichtigen. Das betreffe besonders Frauen mit Kindern. Insgesamt sei aber allen bewusst: Wer sich für einen Beruf in der Gastronomie entscheidet, muss damit leben, auch dann zu arbeiten, wenn andere freihaben. Ein bisschen wird aber auch im Hotel gefeiert. „Heiligabend essen wir immer zusammen“, sagt Kathrin Scholz. „Und an den anderen Feiertagen werden wir die Zeit finden, uns kurz zusammenzusetzen.“

Beisammensitzen, essen, auf das Jahr anstoßen – das ist ebenso bei Andrea Hensel ein wichtiges Ritual. „Wir veranstalten immer in der Adventszeit unser Weihnachtsessen“, erzählt die Geschäftsführerin der Löbauer Haargalerie. Denn für die letzten Tage des Jahres steht noch einmal viel Arbeit für sie und die Mitarbeiterinnen an. Im Dezember hat der Salon im Schnitt 600 bis 700 Kunden. „In anderen Monaten sind es eher 500“, erzählt sie. „Das ist schon zu spüren.“ Aber: Es sei etwas Besonderes, dazu beizutragen, dass das Fest für alle schön wird. Auch am 31. Dezember hat die Haargalerie bis Mittag geöffnet. „Das ist aber normal für uns in dem Beruf. Wir denken gar nicht viel darüber nach.“

Das erste Mal zu Silvester und Weihnachten nicht zu Hause zu sein, war etwas komisch“, erzählt Silko Richter. Damals war er Fahrer für Rundreisen, heute arbeitet er bei der KVG als Busfahrer. „Bei uns werden die Dienste sehr sozial verteilt. Jeder ist mal dran.“ Dieses Jahr hat er Silvester-Dienst. „An Feiertagen steigen oft Leute ein, die sonst nicht mitfahren“, erzählt Richter. Am 31. werden es viele sein, die feiern und das Auto lieber stehen lassen wollen. Damit jeder ans Ziel kommt, hat Silko Richter einen Trick: Wenn er merkt, dass jemand nach einem Glas zu viel möglicherweise nach ein paar Minuten Busgeschaukel einschlafen könnte, fragt er beim Einsteigen, wo der Fahrgast aussteigen möchte. Und geht im Notfall wecken.

Für die Mitarbeiter der fünf Pflegeheime der Arbeiterwohlfahrt im Kreisverband Oberlausitz ist meistens zumindest ein Tag frei, Heiligabend oder Silvester. „Generell gilt auch über die Feiertage ein festgelegter Dienstplan“, informiert Prokurist und Heimleiter Carsten Seitz. Für die Feiertage habe sich ein System entwickelt, das den Einsatz auf möglichst breite Schultern verteilt. In der Regel werde abwechselnd entweder Weihnachten oder Silvester gearbeitet. Er ist froh, dass so die Betreuung und Pflege der 267 Heimbewohner mit eigenen Kräften gewährleistet werden kann. Für viele ältere Menschen sei es wichtig, ein vertrautes Gesicht an der Seite zu wissen. Gerade zu Weihnachten.

