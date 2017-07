Auf Schatzsuche unter Tage Die Bergschauanlagen sind auf Feriengäste eingestellt. Sogar ein Fest ist geplant.

Das Bergbaumuseum Altenberg erweitert seine Öffnungszeiten. © Archiv: Egbert Kamprath

Das Bergbaumuseum Altenberg erweitert während der Sommerferien in den sächsischen Schulen die Öffnungszeiten und Angebote. Wie der Leiter Christoph Schröder informiert, können die historische Zinnwäsche, die Exponate auf der Museumsfreifläche und der Schaustollen bis zum 6. August täglich zwischen 10 und 16 Uhr besucht werden. Zu beachten ist, dass die letzte Führung unter Tage, die etwa eine Stunde dauert, 15.30 Uhr beginnt. Wer nicht nur gucken, sondern auch selbst etwas machen will, für den hat das Bergbaumuseum einige Aktionen vorbereitet. Täglich können sich insbesondere die jüngeren Gäste wie Goldwäscher fühlen und Mineralien waschen. Außerdem geht es jeden Donnerstag ab 10 Uhr auf Schatzsuche im Schaustollen. Damit die kleinen Abenteurer auch etwas finden, sollten sie unbedingt eine Taschenlampe mitbringen. Für Donnerstag, 13. Juli, steht zudem ein Museumsfest auf dem Programm. Dann sorgen Meister Klecks und Spaßimir für Unterhaltung. Es kann mit Steinen und Mineralen gebastelt und gespielt werden, eine Hüpfburg wird ebenfalls aufgebaut. Musikalisch begleitet wird das Fest von den Müglitztalmusikanten. Auch das Schwestermuseum in Zinnwald ist jetzt in der Woche zusätzlich einen Tag geöffnet. Das Besucherbergwerk erwartet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 15 Uhr Gäste. Auch hier werden Führungen unter Tage angeboten. Die Besucher müssen aber mindestens sechs Jahre alt sein. Etwa anderthalb Stunden geht es auf einen 2,5-Kilometer-Rundkurs durch den Tiefen-Bünau-Stollen. Führungen werden ab 10.30 Uhr alle anderthalb Stunden angeboten, die letzte startet 15 Uhr. Über Tage können Besucher dann noch die Ausstellung über die Erzlagerstätte in Zinnwald und ihre Nutzminerale sehen. Die beiden Bergbaumuseen empfehlen Besuchern, auch bei sommerlichen Temperaturen festes Schuhwerk und warme Kleidung zu tragen. Denn in den Bergwerken ist es recht frisch. Die Temperaturen betragen nicht mehr als acht Grad. (SZ/ks)

