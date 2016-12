Auf Schatzsuche in Meißen Im Stadtgebiet von Meißen wird ein Schatzkästchen mit 100 Euro versteckt. Wer es finden möchte, sollte sich schnell auf einer neuen lokalen Online-Plattform anmelden: Lokalportal.de

Die drei Gründer von Lokalportal.de (v.l.): Justin J. Hallauer (29), Sebastian Penthien (29) und Marc Leuthardt (Foto l.) So sieht die Webseite von lokalportal.de/meissen aus (F.r.).



Das kleine Kästchen kann überall versteckt sein. Hinterm Kupferkessel in der Schwerterbrauerei oder im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters, vielleicht auch einfach in der städtischen Bibliothek oder in der Apotheke neben den Hustentropfen. Wer weiß?

Wer sein Weihnachtsbudget aufbessern und den 100-Euro-Schatz finden möchte, sollte sich auf der neuen Internet-Plattform lokalportal.de anmelden. Dazu ist die Angabe der E-Mail-Adresse und eines Passworts nötig. Am kommenden Mittwoch gegen Mittag erhalten alle angemeldeten Mitspieler den Ort des Verstecks zugeschickt. Diesen Schatz darf behalten, wer ihn als Erster entdeckt hat.

Lokalportal. de ist Anfang Dezember in Meißen gestartet. Gegründet haben die Online-Plattform für das lokale Miteinander drei junge Leute aus Kiel: Justin J. Hallauer, Marc Leuthardt und Sebastian Penthien. Mitgründer Sebastian Penthien: „Meißen ist neben Paderborn unsere Pilotstadt. Wir werden in den nächsten Wochen verschiedene Elemente ausprobieren.“

Getestet wurde die Plattform zunächst in Kiel, der Heimatstadt der Gründer. Inzwischen gibt es eine Kooperation mit der Neuen Westfälischen mit Stammsitz in Bielefeld und der Sächsischen Zeitung. Lokalportal.de versteht sich als ein offener Online-Anbieter für das lokale Leben, für lokale Kommunikation. Vereine, Firmen und Behörden können sich präsentieren, Informationen platzieren und Veranstaltungen ankündigen.

Zudem gibt es das Neueste aus der Stadt, aus der Nachbarschaft. Die Nachrichten kommen direkt von Anbietern, werden aber auch aus dem Netz aufgearbeitet. Die Sächsische Zeitung liefert ebenfalls Informationen zu. In Kooperation mit Lokalportal.de unterstützt die SZ mit ihrer Mitarbeiterin Stephanie Ehlers das Start-up bei der Suche nach exklusiven lokalen Neuigkeiten. Die Informationen stammen aus einem Radius von etwa 20 Kilometern.

In einem abgeschlossenen Bereich können sich registrierte Nachbarn austauschen, verabreden und gegenseitig helfen. Wer zum Beispiel Silvester eine Party veranstalten möchte und noch Mitfeierer sucht, Lokalportal wäre die richtige Adresse dafür. Oder, wenn einer seine Dienste fürs Schneeschippen vor den Haustüren in der Nachbarschaft anbieten möchte, Lokalportal macht es möglich. Allerdings: Ob es wirklich eine weiße Weihnacht geben wird? Wer weiß.

www.lokalportal.de. Bitte unter dieser Webadresse registrieren und an der Schatzsuche in Meißen teilnehmen.

