Auf Schatzsuche im Bergwerksstollen Beide Altenberger Bergbauschauanlagen verlängern ihre Öffnungszeiten. Außerdem gibt es Sonderaktionen.

Auch das Bergbaumuseum in Altenberg stellt sich auf Feriengäste ein. © Egbert Kamprath

Die beiden Bergbauschauanlagen in Altenberg stellen sich auf Herbstferiengäste ein. Ab Montag, wenn in Sachsen die Schüler für zwei Wochen Unterrichtspause haben, gehen die Bergbaumuseen in die Verlängerung. So wird das Besucherbergwerk in Zinnwald, das Mittwoch bis Sonnabend zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet hat, auch am Feiertag, 3. Oktober, Gäste erwarten. Wie Museumsleiter Christoph Schröder weiter informiert, wird das Bergbaumuseum in Altenberg bis zum Schulferienende am 14. Oktober in Sachsen auch freitags öffnen, wo sonst geschlossen ist. Besucher können ab 2. Oktober also täglich zwischen 10 und 16 Uhr das Museum besuchen.

Zudem gibt es Sonderaktionen. Die für diesen Sonnabend geplante Veranstaltung „Gruselgeschichten im Besucherbergwerk“ muss zwar leider ausfallen. Dafür erwartet das Bergbaumuseum Altenberg ab 16 Uhr alle Kinder zur Schatzsuche im Schaustollen. (SZ/ks)

