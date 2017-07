Auf Samtpfoten in die Freiheit Dank der Hilfe des Tierheims Gröbern sind 17 vernachlässigte Katzen gerettet worden.

Endlich kann wieder geschmust werden. Nach Jahren der Qual können die 17 Katzen im Gröberner Tierheim wieder aufatmen. © Claudia Hübschman

Gleich am Eingangstor wird man standesgemäß mit lautem Hundegebell empfangen. Doch das tiefe Bellen gehört nicht etwa einem grimmigen Wachhund, so wie man vermuten könnte. Im Gegenteil: Im Eiltempo kommen zwei der felligen Heimbewohner neugierig an den Zaun gelaufen, um freudig, mit dem Schwanz wedelnd, die neuen Besucher willkommen zu heißen. Von Wachhunden ist hier weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen kommen immer mehr Vierbeiner aus allen Ecken herangestürmt und eskortieren die Gäste zu ihren Herrchen und Frauchen, die gerade gemeinsam an einem Holztisch im Innenhof zu Mittag essen.

Die Leiterin des Tierheims Gröbern – Sabine Kaden – hat die SZ zu einem Gespräch eingeladen und möchte die traurige Geschichte von ihren tierischen Neuankömmlingen im Heim erzählen. Doch statt der Hunde, spielen in dieser Geschichte andere Tiere die Hauptrolle. Die Rede ist von 17 Katzen, die vor gut fünf Wochen von Sabine Kaden und ihren Kollegen in einer „Hauruck“-Aktion aus einem verwahrlosten Haus in der Gegend gerettet wurden. Die eigentliche Halterin der Stubentiger hatte die Tiere dem Anschein nach über Wochen, wenn nicht sogar Monate hinweg ihrem Schicksal überlassen, ihnen gerade mal in unregelmäßigen Abständen ein bisschen Futter hingestellt. „Ich habe in all den Jahren hier schon wirklich einiges miterlebt, aber das was ich dort gesehen habe, das toppt wirklich alles.“ Man merkt Sabine Kaden an, dass ihr das Schicksal der Tiere wirklich nahe geht. Und das, was sie erzählt, lässt einem wirklich einen Schauer über den Rücken laufen.

In einem kleinen Verschlag, nicht viel größer als eine Gartenlaube und einem kleinen Raum im Inneren des Hauses, wurden über Jahre hinweg Dutzende Katzen unter unwürdigen Bedingungen gehalten. Zu Hoch-Zeiten sollen sich über 30 Tiere auf engstem Raum gedrängt haben. Bereits vor vier Jahren sei die Katzenhalterin in den Fokus des zuständigen Veterinäramts geraten. Unter der Auflage, ein geeignetes Außengehege für die Tiere zu schaffen, durfte sie ihre Katzen jedoch vorerst behalten. Doch das Bild, was sich Sabine Kaden vor fünf Wochen bot, hätte wohl selbst den erfahrensten Veterinär erschreckt zurückgelassen.

Erste Hinweise über die Tiermisshandlung erreichten das Gröberner Tierheim durch einen Handwerker, dem der starke Fäkaliengeruch im Haus aufgefallen war. Daraufhin versuchte man mehrmals vergebens, die für die Katzen verantwortliche Frau zu erreichen, wurde jedoch jedes Mal von ihrer Tochter vertröstet. In einer Nacht- und Nebelaktion ließ die besagte Katzenhalterin schließlich alles – das Haus, ihren Mann und vor allem die vernachlässigten Vierbeiner – hinter sich zurück und kehrte seitdem nicht mehr wieder. Die Mitarbeiter des Tierheims konnten jetzt nicht mehr tatenlos zusehen und versuchten, den auch in dem Haus lebenden Mann davon zu überzeugen, die Katzen an das Tierheim abzutreten. Der reguläre Weg über das Veterinäramt hätte wohl länger als eine Woche gedauert, was man den armen Tieren angesichts ihrer misslichen Lage nicht auch noch zumuten wollte.

Den insgesamt 17 Vierbeinern, die nun endlich befreit werden konnten, ging es beim ersten Aufeinandertreffen alles andere als gut. Seit Monaten waren sie unterernährt, von Flöhen befallen und von ihren Fäkalien verdreckt. „Der Gestank nach Ammoniak war schrecklich“, so Kaden, die nach eigener Aussage aufgrund eines Reitunfalls selbst kaum noch selbst etwas riechen kann: „Wenn sogar ich den Gestank wahrnehme, dann muss das schon was heißen.“ Sie holt ihr Smartphone aus der Tasche und zeigt einige Aufnahmen, die sie selbst in dem Haus gemacht hat: Überall ist Dreck zu sehen, in den Ecken türmt sich der Katzenkot. „Die Miezen haben versucht, ihre Fäkalien mit altem Mist zuzuschaufeln. Die Räume wurden wirklich nie gereinigt“, so Kaden. Eigentlich sollten alle Tiere kastriert sein. Doch wie sich später herausstellte, waren vier der insgesamt neun Katzendamen trächtig. Eine brachte mittlerweile ihre Jungen im Tierheim zur Welt, die anderen drei müssen sich noch etwas gedulden. Im Heim leben sie bis zur Geburt ihrer Kleinen getrennt von den anderen Tieren. „Trächtige Katzen brauchen vor allem viel Ruhe“, so Kaden. Und diese ist ihnen im Heim sicher.

Generell scheinen sich die Katzen wirklich prächtig erholt zu haben. Rica Pflugradt, Mitarbeiterin im Heim, freut sich über die Entwicklung ihrer Schützlinge: „Anfangs waren sie noch ein wenig scheu, doch jetzt können sie gar nicht genug Streicheleinheiten bekommen.“ Zusammen mit fünf ihrer Artgenossen leben sie in einem Außengehege des Tierheims und scheinen das Martyrium hinter sich gelassen zu haben. Wer sich selbst ein Bild von den Stubentigern machen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Vielleicht findet sich ja dadurch bald ein neues liebevolles Zuhause für die Tiere.

