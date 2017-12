Auf Roope Ranta folgt Jeff Hayes. Wer für den Kanadier gehen muss, wird noch entschieden.

Jeff Hayes eroberte in der vergangenen Saison trotz seines verspäteten Einstiegs in die Saison relativ schnell den Goldhelm für den punktbesten Füchse-Spieler. Mal sehen, ob ihm das wieder gelingt. Foto: Thomas Heide © thomas heide

Die Spatzen hatten es schon von den Dächern gepfiffen, aber so recht glauben wollte es kaum jemand. Nur eine Woche nach der Rückkehr von Roope Ranta haben die Lausitzer Füchse einen weiteren Publikumsliebling zurückgeholt – Jeff Hayes. Der Torjäger stand zuletzt beim schwedischen Zweitligisten Karlskoga unter Vertrag. Nach 17 Einsätzen, drei Toren und zwei Vorlagen musste der Kanadier aber gehen. Bei den Lausitzer Füchsen erzielte der 28-Jährige in der vergangenen Saison 20 Tore und gab 36 Vorlagen. Er brauchte nach einem verletzungsbedingten Ausfall zu Saisonbeginn (deshalb war ja Ranta überhaupt erst zu den Füchsen geholt worden) nur 41 Spiele dafür. Besonders auffällig war der quirlige, nur 1,70 Meter große Hayes immer durch seine unglaubliche Geschwindigkeit, mit der er durch die gegnerischen Abwehrreihen fegt. „Genau wie im Fall von Roope haben wir Jeff nie aus den Augen verloren. Als klar war, dass es für ihn in Schweden keine Zukunft gibt, haben wir uns sehr um eine Rückkehr bemüht. Er hat sich die Zeit genommen, um über die verschiedenen Angebote, die er hatte, nachzudenken und hat dann am Wochenende unterschrieben. Natürlich ist uns bewusst, dass nun ein weiterer ausländischer Spieler gehen muss. Die Entscheidung darüber fällt bis zum Wochenende“, sagt Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach.

„Wir sind unglaublich froh, dass Jeff wieder zurückkommt. Mit seiner Verpflichtung bekommt unser Team noch mal einen Schub. Er ist auf dem Eis sehr schnell, torgefährlich und hat immer ein Auge für den Mitspieler“, freut sich Trainer Hannu Järvenpää, der Hayes auf seiner Trainerstation in Ungarn kennengelernt hatte. Dort hatte der Kanadier in der Saison 2015/16 in 48 Saisonspielen unglaubliche 72 Scorerpunkte (39 Tore, 33 Vorlagen) geschafft.

Jeff Hayes ist am Montag in Deutschland angekommen. Am Dienstag wird er erstmalig mit den Füchsen trainieren. Wenn alle Formalien geklärt sind, soll Hayes am Freitag in Heilbronn sein Comeback für Weißwasser geben.

