Auf Rollen durch Görlitz Am Donnerstag ist die zweite Skate-Night am Wilhelmsplatz gestartet. Rund 50 Läufer nahmen teil.

Der Veranstalter ist mit der zweiten Skate-Night zufrieden. © Nikolai Schmidt

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit startete Donnerstagabend die zweite „Skate-Night“ am Wilhelmsplatz. Rund 50 Läufer beteiligten sich an der Veranstaltung, die sonst nur aus großen Städten bekannt ist. Dabei laufen die Skater im Pulk durch die Stadt. In diesem Jahr galt es, zwei Runden von zusammen zehn Kilometern Länge durchzustehen. Obwohl die Vorbereitungszeit kurz ausfiel, hatten Polizei, ASB und städtische Verkehrsbehörde die Veranstaltung unterstützt, die Krankenkasse ikk gab Getränke aus. „Wir sind zufrieden“, zog Olaf Neumann sein Fazit. Er ist Abteilungsleiter der Inline-Skater beim Europamarathon-Verein und Organisator der Veranstaltung. Im nächsten Jahr plant er alle zwei oder drei Monate eine solche Skaternacht, dann könnte der Kurs auch über Königshufen verlaufen.

