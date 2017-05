Auf Pieschens Straßen wird es eng

Gleich an zwei Stellen müssen Autofahrer im Dresdner Norden in den kommenden Tagen mit Behinderungen rechnen. So ist die Torgauer Straße bis Freitag zwischen Konkordien- und Bürgerstraße eingeengt, weil die Deutsche Telekom dort Leitungen verlegt. Vom 6. bis 20. Juni wird es auf der Oschatzer Straße eng. Zwischen Konkordienplatz und Hedwig-Langner-Weg werden Gasleitungen verlegt. (SZ/sag)

zur Startseite