Auf ’ne Runde Eisenbahn Die Weihnachtsmeile vor der Post wartet mit einigen Neuerungen auf. Organisatorin Barbara Frühauf wacht über alles.

Es läuft: Organisatorin Barbara Frühauf und Kindereisenbahn-Betreiber Peter Kuhnt sind wieder mal zufrieden. Sie und die anderen Händler haben die Weihnachtsmeile auf dem Postplatz schön hergerichtet – diesmal auch mit selbst hergestellten langen Holztischen – und die Besucher kommen. © pawel sosnowski/80studio.net

Kein großer, dafür viele kleine. 30 Weihnachtsbäume hat Barbara Frühauf von Manfred Schneider in Deutsch Paulsdorf persönlich geholt. Mit tatkräftiger Unterstützung von Familie und Kollegen. Es sollen eben nicht nur ein paar Buden vor der Post stehen, sondern die Weihnachtsmeile soll diesen Namen zu Recht tragen. Und da gehört es dazu, auch immer neue Ideen zu entwickeln, findet Barbara Frühauf. Sie führt die gleichnamige Fleischerei am Demianiplatz und ist als Mitglied des Aktionsringes Görlitz seit Jahren die Cheforganisatorin der Weihnachtsmeile vor der Post.

Das ist quasi der kleine Görlitzer Weihnachtsmarkt. Aber auch der, der länger geht – nämlich bis zum 22. Dezember und damit fast vier Wochen. Der große Christkindelmarkt mitten im Herzen der Altstadt dauert 17 Tage. Die Weihnachtsmeile ist mehr etwas für das Verschnaufen zwischendurch. Kunden mit dicken Einkaufstüten halten hier auf einen Glühwein an, Scharen von Schülern holen sich auf dem Weg zu Bus oder Bahn einen Kinderpunsch oder eine Tüte gebrannte Mandeln, Angestellte aus den umliegenden Häusern kommen gern auf eine Bratwurst als Mittagsessen heran. Man lebe von der Laufkundschaft sagen Händler wie Franziska Gruhl aus Förstgen, die mit ihrer Familie den Naschkatze-Wagen hat. Gebrannte Mandeln gehen hier weg wie warme Semmeln, die Schokofrüchte genauso. Von Anfang an sind sie dabei – und „immer zufrieden“, wie Frau Gruhl sagt. Kleine Flauten zwischendurch nutze man, um für Nachschub zu sorgen. Das meiste wird ganz frisch im Wagen zubereitet.

Aus dem Programm zurück 1 von 4 weiter 10. und 17. Dezember, 16 Uhr: Karnevalsverein 11. und 18. Dezember, 15.30 Uhr: Posaunenmusik 9. und 16. Dezember, ab 15 Uhr: Adventsglühen – Après-Ski mit spontanen Besucher-Darbietungen (Sketch, Gedicht) 18. Dezember: ab 16.30 Uhr Frau Holle & Weihnachtsmann

Barbara Frühauf wird von ihr gelobt. „Ohne sie liefe hier gar nichts.“ Frühauf lächelt. Ja, sie kommt schon an die dreimal pro Tag vom Demianiplatz rüber, irgendwelche Fragen gibt es ja immer, sagt sie. Sie ist dafür da, dass alles reibungslos läuft. Wenigstens jetzt, da die Meile begonnen hat. Vorher gab es schließlich schon genug Probleme. Lange klaffte vor der Post ein tiefes Baustellenloch. „Wir wussten erst am Montag in der Woche der Eröffnung, dass es klappt“, sagt sie. „Aber die Händler haben mit mir daran geglaubt, wir kennen uns alle schon so viele Jahre, sind wie eine große Familie.“ Als dann auch noch das Problem mit dem Strom geklärt war – den bekommen die Händler von der Firma Teleperformance – fielen Barbara Frühauf doch so einige Brocken vom Herzen.

Ohne Strom wäre nichts gegangen – schon gar nicht Peter Kuhnts Eisenbahn, die den kleinen Markt seit Jahren kinderfreundlich macht. An Kuhnts kleiner Hütte hängt die nächste Neuerung: ein Briefkasten für Wunschzettel. Zweimal musste er schon geleert werden, so viele Kinder haben ihre Wünsche zu Papier gebracht.

Auch die Eisenbahn ist eingebettet in viel Grün und liebevoll dekoriert. „Von Dienstag bis Donnerstag vor dem ersten Advent haben wir durchgearbeitet“, sagt Frau Frühauf. Buden aufgebaut, die neuen Palisaden dazwischen befestigt und dekoriert. „Wir wollen, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen und ein Weilchen bleiben, deshalb haben wir dieses Jahr für windgeschützte Ecken gesorgt.“ Gestern etwa nahmen Besucher diese wieder dankbar an, pfiff doch den ganzen Tag ein eisiger Wind. Für gemütlicheres Verweilen sollen zudem die neuen Pavillons sorgen, die drei Händler extra angeschafft haben. Stolz ist Frühauf auch auf die nagelneuen, selbst angefertigten Holztische. Mit dem Gesamtergebnis könne man sehr zufrieden sein. „Wir wollen hier nicht das große Geld verdienen, sondern weihnachtliches Flair in die Innenstadt zaubern“, ist das Motto der 65-Jährigen. Dazu gehört für sie, dass sie traditionell ins Frau Holle-Kostüm schlüpft und mit dem Weihnachtsmann die Kinder beschenkt. Auch darum hat sie sich persönlich gekümmert: Geld gesammelt und Geschenke gekauft. Aber etwas Vernünftiges, keine Werbegeschenke, wie sie sagt, damit sich die Kinder auch wirklich freuen. Schneekugeln sind es, kleine Autos oder mit Schokotalern gefüllte kleine Dosen. Ganz nebenbei ist die eigene Fleischerei noch zu führen. „Das ist schon stressig, aber Familie und Mitarbeiter ziehen alle mit. Und wenn die Besucher sagen, wie schön wieder alles ist, ist das für mich ohnehin das größte Lob.“

zur Startseite