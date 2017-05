Auf nach Görlitz! Beim Aktionstag zur Kindersportwoche sind 200 Kinder aus 13 Kindereinrichtungen im Stadion der Kraftwerker in Weißwasser aktiv gewesen. Nun geht‘s für eine Kita in die Kreisstadt.

Eine Szene vom Aktionstag. © Joachim Rehle

Schneller, höher, weiter: Beim Aktionstag zur Kindersportwoche waren am Mittwoch 200 Kinder aus 13 Kindereinrichtungen im Stadion der Kraftwerker in Weißwasser aktiv. Schon zuvor war klar, dass nur eine Kita zum großen Finale nach Görlitz fahren würde. Eine Ehre für die Besten. Und das waren gestern die Kids der Kita Sonnenschein. Nach der Abschlussstaffel stand fest, dass sie die besten Ergebnisse in den verschiedenen Disziplinen abgeliefert haben. Die Mädchen und Jungen werden nun am 31. Mai. in Görlitz die Farben des Altkreises Weißwasser vertreten.

