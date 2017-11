Auf Kufen in den Advent Vier Tipps, wo die Dresdner eislaufen können.

Am Freitag öffnet die Eisbahn im Taschenbergpalais. © dpa

Von selbst gefriert das Eis bei diesen Temperaturen zwar noch nicht. Der Technik sei Dank müssen die Dresdner aber nicht aufs Schlittschuhlaufen verzichten. Austoben kann man sich gleich auf mehreren Bahnen.

Schnelllaufbahn Ostragehege: Tanzen zur Disco auf dem Eis

Schon seit Oktober können Eissportfans im Ostragehege in die Schlittschuhe schlüpfen und ihre Runden auf rund 5 600 Quadratmetern drehen. Geöffnet ist die Schnelllaufbahn im Freien immer montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 14 Uhr sowie 19.30 bis 21.30 Uhr. Am Mittwoch kann die Eisfläche von 10 bis 16 Uhr, am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr genutzt werden. Wer es musikalisch mag, ist sonnabends von 19.30 bis 22.30 Uhr zur Eis-Disco richtig. Erwachsene zahlen für zwei Stunden 4,50 Euro; Kinder 3,50 Euro. Außerdem werden Familienkarten angeboten. Der Eintritt zur Eis-Disco kostet sechs Euro.

Taschenbergpalais: Übungsstunden mit dem Eislöwen-Trainer

Im Innenhof des Hotels Taschenbergpalais Kempinski startet an diesem Freitag das Eislaufvergnügen. Bis zum 20. Januar 2018 haben Besucher die Möglichkeit, ihr Können auf der Eisfläche unter Beweis zu stellen. Für Kinder stehen wieder Pinguin-Laufhilfen bereit. Neu in diesem Jahr sind spezielle Eislaufkurse für Kinder. Unter dem Motto „Kids on Ice“ können die Kleinen das Laufen gemeinsam mit einem Trainer der Eislöwen lernen. Geöffnet ist montags bis freitags von 15 bis 22 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen jeweils von 11 bis 22 Uhr. Erwachsene zahlen 6,50 Eintritt; Kinder bis zwölf Jahre 3,50 Euro. Der Eintritt an diesem Freitag ist von 18 bis 19 Uhr frei.

Konzertplatz Weißer Hirsch: Kufenspaß und Eisstockschießen

Der Konzertplatz am Weißen Hirsch hat sich bereits in eine Winterlandschaft verwandelt. Auf 800 Quadratmetern können Schlittschuhläufer übers Eis sausen. Außerdem gibt es eine Eisstockbahn. Geöffnet ist bis zum 25. Februar immer montags bis freitags von 14 bis 21 Uhr sowie sonnabends, sonntags, an den Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 21 Uhr. Heiligabend öffnet der Markt von 10 bis 16 Uhr. Das Tagesticket für die Eisbahn kostet für Erwachsene sechs Euro, Kinder zahlen vier Euro. Stundentickets sind ebenfalls zu haben.

Augustusmarkt auf der Hauptstraße: Eislaufen vor der Dreikönigskirche

Mitten auf der Hauptstraße zum Albertplatz hin entsteht eine 350 Quadratmeter große Eisfläche. Los geht es am Donnerstag, wenn der Augustusmarkt seine Tore öffnet. Täglich ab dem frühen Nachmittag und am Wochenende mit der Öffnung des Marktes können die Dresdner rauf aufs Eis. Erwachsene zahlen 4,50 Euro; Kinder einen Euro weniger.

