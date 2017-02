Auf Kreuzung kollidiert

Am Freitag kollidierten bei Räckelwitz zwei Autos. Die Polizei war vor Ort und auch der Rettungsdienst. © Toni Lehder

Bei einem Unfall bei Räckelwitz sind am Freitagmittag zwei Menschen verletzt worden. Kurz nach 12 Uhr war eine 60-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Straße von Schmeckwitz nach Räckelwitz unterwegs. Als sie die Rosenthalstraße überqueren wollte, übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten Opel. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Opel geriet dabei von der Straße. Sowohl die Mercedes-Fahrerin als auch der 30-Jährige am Steuer des Opel erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, war von der Polizei zu erfahren. Der Schaden an den Pkw beträgt rund 5 000 Euro. (szo).

