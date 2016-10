Auf Kreuzfahrt mit der toten Mama? Erst im Greisenalter soll eine Frau kriminell geworden sein. Sie gaukelte deutschen Behörden vor, ihre Mutter sei noch am Leben und kassierte die Pension.

© dpa (Symbolfoto)

Inger L. ist 82 Jahre alt und lebt im schönen Südwesten des Vereinigten Königreichs. Diese Dame, gebürtige Deutsche, wurde am Montag als Angeklagte in einem Betrugsprozess am Amtsgericht Dresden vermisst. Es hat wohl niemand ernsthaft damit gerechnet, dass sie aufkreuzen könnte. Nun droht ihr jedoch ein Haftbefehl.

2014 hat die Ostsächsische Sparkasse einen spektakulären Betrug aufgedeckt. Bei der Nachforschung nach einer 1914 geborenen Kundin Luise K. fanden die Banker im Internet eine Traueranzeige. Die finanziell gut situierte Dame war danach schon im Mai 2008 in der Nähe von Cornwall, Großbritannien, von uns gegangen. Nanu?

Offenbar hatte ein Geschwisterpaar seine Mutter virtuell am Leben gehalten, um Luise K.s Pensionsbezüge zu kassieren. Inger L. und ihr Bruder Niels F. sollen neben der Sparkasse auch deutschen Behörden – konkret mindestens der Bundeskasse in Trier – nicht nur die Todesnachricht ihrer verschiedenen Mutter vorenthalten haben. Die beiden sollen jahrelang aktiv „Lebensbescheinigungen“ gefälscht haben, um die Kasse zu den monatlichen Pensionszahlungen anzuhalten. Darunter findet sich auch ein Reisebericht über eine gemeinsame Kreuzfahrt von Mutter und Tochter.

Sechs Jahre ging das gut. Nach Angaben der Justiz sei so ein Schaden von mehr als 160 000 Euro entstanden, die Nettosumme, also das, was bei der Angeklagten und ihrem Bruder hängengeblieben sein soll, beläuft sich allein auf rund 100 000 Euro. Bis heute sei ein Betrag von 84 000 Euro offen, sagte Richter Arnd Fiedler, der Vorsitzende des Schöffengerichts, am Montag.

Straffrei bis ins hohe Alter

Wie geht es weiter, nachdem die Angeklagte schwänzte? Verteidiger Daniel Sittner forderte einen Strafbefehl, seine Mandantin habe schließlich bis ins hohe Alter von Mitte 70 straffrei gelebt. Das lehnte die Staatsanwältin ab. Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr – mehr ist per Strafbefehl nicht möglich – sei angesichts der „Frechheit“ und der kriminellen Energie dieser Taten zu gering. Es sei auch nichts über die Finanzen der Angeklagten bekannt, eine Rückzahlung ungewiss. Das Gericht hofft auf eine Antwort der Frau aus England.

Wenn Inger L. nicht freiwillig kommt – dafür spricht einiges, denn anders als ihr Bruder habe die 82-Jährige nie auf Post der Justiz reagiert – könnte das Gericht einen Haftbefehl erlassen. Die betagte Frau würde verhaftet und dann auf dem Wege des sogenannten Verschubs nach Dresden überstellt. „Der Transport kann Monate dauern“, klagte Verteidiger Sittner. Er warnte vor einer solch drakonischen Maßnahme schon allein aufgrund des hohen Alters seiner Mandantin. Die Frau könnte das nicht überleben. „Wenn dabei etwas passiert, muss der Justizminister wieder in eine Talkshow gehen“, sagte Sittner und bezog sich auf Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU), der am Vorabend bei „Anne Will“ in der ARD nach dem Suizid eines mutmaßlichen Attentäters in einem Leipziger Gefängnis das Verhalten von Justizbediensteten rechtfertigte.

zur Startseite