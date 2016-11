Auf Kreisverkehr gerutscht Auf dem Eierberg-Kreisel hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Dabei wurde ein Mann verletzt.

© dpa

Lichtenberg. Eine leicht verletzte Person und 2 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf S 95 am Eierberg-Kreisel. Am Donnerstagnachmittag fuhr der 56-jährige Fahrer eines VW Golf die Straße von Pulsnitz nach Leppersdorf. Nach Polizeiangaben bremste er kurz vor dem Kreisverkehr das Auto stark ab und geriet auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Er fuhr auf den Kreisverkehr und gegen ein Verkehrszeichen. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Volkswagen. (szo)

zur Startseite