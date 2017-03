Auf Kosten anderer gezockt Mit den Kontodaten seines Arbeitskollegen soll ein Pirnaer im Internet Spiele gespielt haben. Er sagt, er sei unschuldig.

Für fast 850 Euro hatte ein Mann auf Kosten seines Kollegen am PC verspielt. © dpa

Die Kontoauszüge bargen eine böse Überraschung für den Geschädigten. Von Februar bis März 2016 waren unzählige Kleinstbeträge von seinem Konto abgebucht worden. Zusammengerechnet ergaben diese eine Summe von 843 Euro. All diese Zahlungen – wahrscheinlich für Online-Spiele – waren über ein Pay-Pal-Konto abgewickelt worden. Der Vorteil eines solchen Kontos besteht darin, dass die Zahlungen dem Empfänger sofort gutgeschrieben werden. Alle Internet-Käufe werden quasi sofort saldiert. Die übliche Banklaufzeit, die eine Überweisung mit sich bringt, entfällt.

Der Geschädigte hatte aber nie ein Pay-Pal-Konto eröffnet. Trotzdem waren sein Name und die Nummer seines regulären Giro-Kontos als Zahlungsreferenz hinterlegt worden. Erklären konnte sich das der schockierte Mann nicht. Also wandte er sich an die Polizei.

Der zuständige Ermittler fand unter den angegebenen Daten einen Namen, eine Telefonnummer und eine Adresse, die nicht dem Geschädigten zugeordnet werden konnten. Ein Abgleich führte zu einem Arbeitskollegen des Opfers. Alles wies daraufhin, dass dieser das Pay-Pal-Konto erstellt und darüber die Zahlungen getätigt hatte. Wegen Computerbetrugs musste sich der Mann nun am Amtsgericht in Pirna verantworten. Dort bestritt der 32-jährige Deutsche die Taten. Er behauptete, dass ihm schon im Dezember 2015 das Handy abhandengekommen war. Ob er es verloren hatte, oder ob es ihm gestohlen worden war, konnte er nicht sagen. Bei der Polizei hatte er den Verlust nicht angezeigt.

Der Pirnaer meinte, dass ein Dritter mit seinem Handy das Pay-Pal-Konto erstellt und die Transaktionen vorgenommen haben müsse. Doch wie sollte dieser an die Kontonummer des Geschädigten gekommen sein? Auch dafür hatte der Beschuldigte eine Erklärung. „Ich hatte die Bankverbindung meines Kollegen im Telefon gespeichert, weil ich noch Schulden bei ihm hatte.“ Diese Daten müsse der ominöse Dritte gefunden und für seine Zwecke eingesetzt haben, mutmaßte er.

Staatsanwältin fordert harte Strafe

Wenig später habe er sich ein neues Handy zugelegt, erzählte der Angeklagte. Auf seine Internetkonten hätte er damit aber nicht zugreifen können, behauptete er. Erst im März 2016 sei das plötzlich wieder möglich gewesen. Da hätte er dann auch bemerkt, dass es unbekannte Kontoaktivitäten gegeben hatte. Daraufhin habe er sich sofort beim Geschädigten gemeldet, sagte er weiter.

Dieser bestätigte das. Wann genau das Gespräch stattgefunden hatte, weiß er heute nicht mehr. Auch, ob er dem Angeklagten seine Bankverbindung via SMS geschickt hatte, kann er nicht mehr sagen. Möglich sei das aber.

Die Staatsanwältin indes glaubte nicht an die Existenz eines ominösen Dritten. Sie war von der Schuld des gelernten Malers überzeugt, denn das Pay-Pal-Konto war bereits im November 2015, also noch bevor dem Angeklagten das Telefon abhanden gekommen war, erstellt worden. Zudem sprachen zwei Vorstrafen und zahlreiche Ermittlungen wegen Betrugs, die allerdings eingestellt wurden, gegen den Mann. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten, ausgesetzt zu einer dreijährigen Bewährungszeit, für den Angeklagten.

Richterin Simona Wiedmer war ebenfalls von der Schuld des Mannes überzeugt. Dennoch fällte sie mit einer Geldstrafe von 2 000 Euro ein recht mildes Urteil und blieb damit weit unter der von der Staatsanwältin geforderten Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung. Trotz der Fakten, die gegen den Angeklagten sprachen, sah sie keinen Grund „die Keule herauszuholen“. Sie machte dem Mann aber klar, dass es für ihn, sollte er sich wieder etwas zuschulden kommen lassen, nicht mehr so glimpflich ausgehen würde.

