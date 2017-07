Auf kleiner Spur ins Kirnitzschtal Schon zum 20. Mal feiert das ganze Tal ein ausgelassenes Fest. Bestimmte Hingucker dürfen dabei auf keinen Fall fehlen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Kleine Bahn ganz groß: Thomas Hildebrand, Chef des Modellbahnvereins „Thüringer Straßenbahnfreunde“, zeigt zum Kirnitzschtalfest im Straßenbahndepot Bad Schandau die Vereinsanlage, zu der ebenfalls ein Depot gehört. © Steffen Unger Kleine Bahn ganz groß: Thomas Hildebrand, Chef des Modellbahnvereins „Thüringer Straßenbahnfreunde“, zeigt zum Kirnitzschtalfest im Straßenbahndepot Bad Schandau die Vereinsanlage, zu der ebenfalls ein Depot gehört.

Stationen beim 20. Kirnitzschtalfest: Himmelsbäcker Andreas Hultsch aus Neukirch verwöhnt die Besucher mit Backwerk.

Miriam Bergstein aus Königswinter, schaut sich am Nationalpark-Stand ein ausgestopftes Eichhörnchen an.

Und beim Verein Sonnenstrahl konnte man bei Sarah (l.), wie hier Felicitas aus Walsrode (r.), basteln, malen und für krebskranke Kinder spenden.

Wie auf Perlenschnüre aufgefädelt stehen sie da, die Wagen der Kirnitzschtalbahn, ocker, gelb und rot leuchten die Wagenkästen in der Morgensonne vor dem Depot in Bad Schandau. Sie werden gleich ausrücken, viele Besucher wollen chauffiert werden, das nunmehr 20. Kirnitzschtalfest ist angesagt am Wochenende, da ist ordentlich was los. Die Bahn ist wohl der beliebteste Gästebringer, acht Kilometer lang ist die Strecke von Schandau bis zum Lichtenhainer Wasserfall, 2018 wird die 120 Jahre alt, die Karossen rollen seither auf 1 000 Millimeter Spurweite.

Drinnen, in der Heimatgarage, geht es derweil viel kleiner zu, Modellbauer zeigen ihre Anlagen, die Miniaturwelten dürfen als Hingucker auf keinem Kirnitzschtalfest fehlen. Thomas Hildebrand und Volker Unruh, zwei von den Thüringer Straßenbahnfreunden aus Erfurt, haben ihre Anlage schon aufgebaut. Das geht recht flott, eine halbe Stunde brauchen sie dafür, die Platte misst 300 mal 60 Zentimeter, auf ihr fahren, passend zur Kirnitzschtalbahn, natürlich Miniaturstraßenbahnen, 87mal kleiner als in Wirklichkeit. Seit Jahren schon ist der Verein Stammgast im Schandauer Depot, ein Vereinskollege, der schon viel länger seine Modelle zum Fest zur Schau stellt, brachte sie vor Ewigkeiten auf die gleiche Idee. Inzwischen, sagt Hildebrand, kommen sie nun schon seit über einem Jahrzehnt ohne Pause hierher.

Draußen ziehen derweil die echten Bahnen ihre Runden, die Waggons sind voll, erwartungsvolle Gesichter schauen aus den Fenstern. Das Fest füllt sich mit Leben. Auf der Vereinsanlage schiebt sich unterdessen eine Mini-Straßenbahn schwungvoll um die Kurve, um, wie vorgesehen, exakt am nächsten Haltepunkt zu stoppen. In der kleinen Welt gibt es viel zu entdecken, es gibt eine Minol-Tankstelle, eine Polytechnische Oberschule „Juri Gagarin“, ein großes Straßenbahndepot, das dem Schandauer sogar etwas ähnelt. Vom Polizei-Wartburg bis zum hochmodernen Rettungswagen ist alles dabei, historische und neue Straßenbahnen ziehen gleichsam ihre Bahnen über die Gleisschleifen, die Schienen sind insgesamt zehn Meter lang. Die Anlage, sagt Hildebrand, sei reine Fantasie, sie folge keinem Vorbild. Für den Verein gilt eher die Prämisse: Auf der Anlage sollen einfach Straßenbahnen fahren, vier bis sechs Züge sind stets unterwegs, alles läuft noch im Analog-Betrieb, und das äußerst zuverlässig.

Regelmäßig schauen die Modellbauer in glückliche Kinderaugen, die über die Anlagenkante lugen. „Wir hatten schon Kinder, die haben geheult, als sie wegmussten, obwohl sie schon Stunden zugeschaut haben“, sagt Hildebrand. An der Ausstellung im Kirnitzschtalfest begeistert ihn am meisten, dass wegen der vielen Urlauber stets das Publikum wechselt, es kommen ständig neue neugierige Gäste, es gibt viele interessante Gespräche. Die nächsten Feste sind schon gebucht.

Draußen sind die echten Bahnen inzwischen noch voller, an den Haltestellen warten Menschentrauben auf den nächsten Zug. Schon am Mittag quirlt es richtig zwischen Depot und Buschmühle.

