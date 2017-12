Auf Jobsuche in der alten Heimat Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf war Mitausrichter des ersten Rückkehrertags. 2018 soll es eine Neuauflage geben.

Rund 300 Besucher sind zum ersten Rückkehrertag ins Theater gekommen.

Landkreis. Raimo Christoph und Martina Gebauer drehen eine Runde im Theaterfoyer, auf dem Arm haben sie ihren zehn Monate alten Sohn. Das junge Paar aus Chemnitz ist auf Jobsuche. Und freie Arbeitsplätze werden hier eine ganze Reihe angeboten. Insgesamt 25 Unternehmen und Einrichtungen präsentieren sich im Theater – vom Hirschfelder Spülmittelhersteller fit über das Klinikum Oberlausitzer Bergland bis hin zu den Stadtwerken Zittau.

Es ist Rückkehrertag. Die Städte Zittau und Ebersbach-Neugersdorf haben diese Jobbörse für ehemalige Oberlausitzer, die gern wieder in die alte Heimat zurückkehren wollen, erstmals organisiert. Auch Raimo Christoph würde gern wieder in der Zittauer Region arbeiten. Der 28-Jährige stammt ursprünglich aus Oderwitz, seine ein Jahr ältere Freundin hat ihre Wurzeln in Ebersbach. Vor zweieinhalb Jahren sind sie der Arbeit wegen nach Chemnitz gezogen. In der mittelsächsischen Großstadt ist Raimo Christoph als Lagerlogistiker in gehobener Position tätig. Dass er trotzdem mit einer Rückkehr in die Oberlausitz liebäugelt, liegt an seinem kleinen Sohn. „Wegen unserem Nachwuchs wollen wir näher bei der Familie, bei Oma und Opa wohnen“, sagt der 28-Jährige. Momentan besuchen sie die Eltern und Großeltern in der Oberlausitz, bis Neujahr bleiben sie noch in der alten Heimat. Und da bot es sich an, beim Rückkehrertag vorbeizuschauen.

Schon vorher hat das junge Paar immer mal wieder den Stellenmarkt durchforstet. Bisher ohne Erfolg. Er sei zwar zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden, aber am Ende ausgewählt wurde er nicht. Oft werde auch nur Zeitarbeit angeboten, sagt Raimo Christoph. Das sei keine Alternative zu seinem jetzigen Job. Dabei ist er, was die Branche seines künftigen Arbeitgebers betrifft, offen. Vor dem Umzug nach Chemnitz war der junge Mann beispielsweise beim ADAC tätig. Als gelernter Bürokaufmann würde er aber schon bevorzugt im Büro oder der Disposition arbeiten. „Der neue Job sollte schon in diese Richtung gehen“, sagt Raimo Christoph.

Seine Freundin Martina kümmert sich derzeit vor allem um Sohn Leon. Noch ist sie in Elternzeit, aber in einigen Monaten heißt es dann auch für sie wieder, einen Job zu suchen. Vor der Geburt des Sohnes ist sie bei einem Bäcker im Verkauf tätig gewesen. Es sollte wieder etwas im Handel sein, sagt sie. Druck machen sich die beiden aber nicht. Wenn sich etwas ergebe, dann werden sie die Chance nutzen. Wenn nicht, suchen sie einfach weiter. Das junge Paar will auch erst zurückkommen, wenn sie eine neue Arbeit gefunden haben. „Außer es tritt der Fall der Fälle ein, dass wir beide keinen Job mehr haben, dann kommen wir gleich zurück“, sagt der 28-Jährige.

Während Raimo Christoph den Medienvertretern bereitwillig über seine Gründe Auskunft gibt, strömen immer mehr Besucher ins Theater. Das Foyer füllt sich zunehmend. Am Vormittag ist das Interesse am stärksten gewesen, zieht Zittaus Wirtschaftsförderin Gloria Heymann nach der Veranstaltung Bilanz. Über den Mittag sei es etwas ruhiger gewesen, und am Nachmittag gab es wieder ein Kommen und Gehen. Reichlich 300 Gäste haben den Rückkehrertag besucht, schätzt Frau Heymann. Mindestens die Hälfte davon seien potenzielle Rückkehrer gewesen. Viele von ihnen arbeiten derzeit in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin oder Brandenburg. „Es sind auch Besucher aus Tschechien und der Schweiz gekommen“, so die Wirtschaftsförderin. Sie zeigt sich zufrieden mit dem ersten Rückkehrertag.

Tiefgreifende Gespräche

Und auch von Unternehmerseite gibt es positive Reaktionen, wie die Rathausmitarbeiterin erklärt. Die Gespräche seien gut und tiefgreifend gewesen. Der eine oder andere habe auch Bewerbungen bekommen und mit dem interessierten Jobsuchern Gespräche geführt.

Raimo Christoph und Martina Gebauer verlassen bald das Theater. Ob sie etwas gefunden haben, bleibt offen. Wenn nicht, können sie und alle anderen Bewerber auf den Jobportalen der SZ oder der Agentur für Arbeit weiter nach Stellenangeboten suchen. Wer auch hier bis Ende nächsten Jahres nichts findet, kann beim zweiten Rückkehrertag vorbeischauen. Den wird es auf jeden Fall geben, versprechen die Rathauschefs von Zittau und Ebersbach-Neugersdorf. Dann allerdings nicht im Theater, sondern im Oberland.

