Auf Jobsuche an der Hochschule Am Mittwoch können Schüler, Studenten und Absolventen aus mehreren Branchen wählen. Aber nicht nur das.

Nach den Vorlesungen kommt die Jobsuche. In der Hochschule Zittau/Görlitz gibt es diesen Mittwoch wieder eine Jobbörse. © Mario Heinke

Zittau. Der Karriereservice der Hochschule Zittau/Görlitz bietet diesen Mittwoch die diesjährige Jobbörse unter dem Slogan. „WANTED – Weltoffen Ausgebildet Neugierig Tatkräftig Engagiert – Du!“ an. In der Zeit von 9.30 bis 14.30 Uhr können sich Schüler, Studenten, Absolventen und andere Interessenten im Peter-Dierich-Haus an der Theodor-Körner-Allee 8 informieren. Diesmal sind Aussteller aus folgenden Branchen dabei: Automotive; Energie-, Finanz-, Ingenieur-, Personal-, und technische Dienstleistungen, Elektrotechnik und Halbleiter, Energiewirtschaft, Immobilien, Jugendhilfe; Konsumgüterindustrie, Krankenversicherung, Maschinen- und Anlagenbau; Software- und Systementwicklung sowie Textil. Sie haben Angebote für Werksstudententätigkeiten, Jobs, Praktika oder Abschlussarbeiten. Körpersprachen-Experte und SZ-Kolumnist Robert Körner zeigt zudem in seinem Vortrag „Nonverbale Intelligenz im Berufseinstieg“ laut Hochschule anschaulich und unterhaltsam, worauf man künftig achten muss, um überzeugend aufzutreten. Seiner Meinung nach ist „nonverbale Kommunikation die sichtbare Eisbergspitze der inneren Haltung“. Nichts verrät deutlicher, was in Menschen vor sich geht, als Mimik und Gestik. Um seine Bewerbung optisch aufzuwerten, gibt’s eine Bewerbungsfotoaktion angeboten.

Weitere Anregungen für Bewerbungen kann sich jeder in Workshops oder im Unterlagencheck holen. Und wer hungrig ist, für den steht der lokale Burgerbrater Mister Bales bereit. Nach einem Rundgang gebe es für die Besucher mit etwas Glück einen Burger gratis, heißt es. (szo)

Weitere Infos unter www.hszg.de/jobboerse

