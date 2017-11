„Auf jeden Patienten noch besser eingehen“ Freitals Krankenhaus ist spitze, hat ein Test des Magazins Focus ergeben. Und die Klinik plant eine weitere Neuheit.

Herr Köcher, als Geschäftsführer der Helios Weißeritztal-Kliniken haben Sie sicherlich schon den großen Krankenhaus-Test des Magazins Focus gelesen. Wie zufrieden sind Sie?

Für uns ist das ein sehr schönes Ergebnis. Wir sind von 78 sächsischen Kliniken auf Platz neun geführt. Damit liegen wir zwischen großen namhaften Häusern, wie den verschiedenen Unikliniken. Das zeigt, dass wir in Freital und Dippoldiswalde eine sehr gute Arbeit leisten.

Wie kam die Bewertung zustande, was wurde alles darin einbezogen?

Ein Institut hat im Auftrag des Focus den Krankenhaus-Vergleich durchgeführt. Dabei werden zum Beispiel die Qualitätsberichte ausgewertet und Umfragen unter Patienten durchgeführt. Wir mussten einen Fragebogen ausfüllen und auch niedergelassene Ärzte wurden interviewt und um eine Einschätzung unserer Leistungen gebeten. Wir sind in erster Linie ein Krankenhaus für die komplette Grundversorgung und damit Anlaufstation für alle Patienten. Außerdem haben wir sehr gut in einem bestimmten Bereich abgeschnitten: Im Fachgebiet Gefäßchirurgie stehen wir deutschlandweit auf Platz 14.

Die Gefäßchirurgie ist Ihr Spezialgebiet, Herr Dr. Florek. Macht Sie das stolz, so ein Ergebnis zu lesen und wie hat Ihr Team darauf reagiert?

Es gibt mehr als 2 000 Krankenhäuser in ganz Deutschland. Wenn man da ganz weit oben auftaucht, zeigt das, dass wir vieles richtig gemacht haben. Das freut auch meine Mitarbeiter, zu denen sechs Ärzte, zwei Assistentinnen und bis zu 15 Pflegekräfte auf der Station gehören. Ich wollte immer zu den Besten gehören und bin 2009 nach Freital gewechselt, um hier ein solches Spezialistenteam aufzubauen. Wir führen höchst komplizierte Operationen zur Wiederherstellung bei Durchblutungsstörungen durch. Dabei setzen wir modernste Techniken und Materialien ein, die auch sehr kostspielig sind. Zu uns kommen Menschen aus ganz Deutschland, um diese Operationen durchführen zu lassen.

Ist damit für das Freitaler Krankenhaus das Ende der Fahnenstange erreicht oder planen Sie weitere Entwicklungsschritte, Herr Dr. Florek?

Am Ende der Entwicklung ist man in der Medizin niemals. Speziell für die Gefäßchirurgie ist ein neuer, sogenannter Hybrid-OP-Saal am Standort Freital geplant.

Ein Hybrid-OP-Saal – was ist das?

Das ist modernste Technik. Im Prinzip steht dahinter die Operation unter Durchleuchtung. Also nicht mehr Messer ansetzen und Körper auf, sondern die Arbeit mit Sonden, Ultraschall, Kameras, Röntgenbildern ohne Öffnung des Körpers. Das machen wir zwar heute schon, aber im Augenblick dauern solche Operationen noch sieben bis acht Stunden. Das ist für den Arzt, sein Team und den Patienten sehr kräfteraubend. Im Hybrid-OP-Saal werden noch bessere Durchleuchtungstechniken und 3-D-Verfahren eingesetzt, damit wird die Röntgenstrahlung um 60 Prozent reduziert. Auch kürzere OP-Zeiten und damit kürzere Narkosezeiten sind dann möglich.

Das klingt irgendwie außerirdisch, aber es gibt ja nicht nur die Patienten mit Gefäßerkrankungen. Ihr Haus, Herr Köcher, lebt vor allem von den ganz vielen anderen Patienten. Und da gibt es nicht nur positive Berichte. Wo ist aus Ihrer Sicht Nachholbedarf, was muss besser werden?

Wir strengen uns alle an, um die Patientenzufriedenheit zu verbessern. Fakt ist: Wer zu uns kommt, steht vor einer außergewöhnlichen, möglicherweise lebensgefährlichen Situation. Die Menschen sind plötzlich Patienten und stecken in einer Stresssituation. Dann in jedem Moment das richtige Händchen zu haben, immer richtig zu reagieren, sich auf jeden Einzelnen einzustellen, ist für das Personal sehr schwierig. Da kommt es mitunter auch zu Missverständnissen und zu Kommunikationsfehlern. Das bleibt nicht aus und ist natürlich nicht schön. Das weiter zu verbessern, daran werden wir arbeiten.

Sie wollen dazu etwas ergänzen, Herr Dr. Florek?

Ja, ich möchte zu bedenken geben, dass es in der Medizin keine einhundertprozentige Erfolgsquote gibt. In ein Krankenhaus kommen viele Menschen, die sind ernsthaft krank, teilweise schon über Jahre und mitunter funktionieren gleich mehrere Gefäße, Organe, Knochen, Gelenke im Körper nicht mehr richtig. Da kann man noch so gutes Personal, noch so eine gute Ausstattung haben und noch so moderne Methoden anwenden – es gibt Grenzen. Wir tun unser Bestes, aber es gibt eben auch eine Komplikationsrate. Die wird man nicht aus der Welt schaffen können. Der Mensch ist eben kein Auto, wo man in jedem Fall ein Ersatzteil einsetzen kann und dann geht es weiter.

Was sagen Sie dazu Herr Köcher?

Dass wir hier für jeden gleichermaßen da sind und unsere Ärzte, Pfleger, Schwestern bis hin zum Küchen- und Reinigungspersonal nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Oberstes Ziel ist es, dass jeder unserer 16 000 stationären und 35 000 ambulanten Patienten im Jahr zufrieden und gesund wieder nach Hause geht.

Dafür braucht man gut qualifizierte Mitarbeiter. Herr Köcher, haben Sie auch Probleme wie anderswo in Deutschland, Stellen zu besetzen?

Im Großraum Dresden haben wir nicht solche großen Probleme wie kleinere Häuser auf dem Lande. Aber auch bei uns sind immer mal Stellen unbesetzt. Zum Glück können wir das mit unserem Personal – wir haben 700 Mitarbeiter in Freital und Dippoldiswalde – bisher immer ausgleichen. Wir bilden auch aus, nehmen jedes Jahr um die 20 Auszubildende, um unser Personal aus dem eigenen Nachwuchs zu rekrutieren. Zum ersten Mal fangen wir sogar auch am 1. März mit einer neuen Ausbildungsklasse für Gesundheits- und Krankenpfleger an.

