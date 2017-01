Auf ins Wintersportvergnügen! Osterzgebirge erwartet Tausende Besucher. Wie der Spaß ungetrübt ist, verrät die SZ.

Am bequemsten ist die Anreise mit Bus und Bahn. Der Verkehrsverbund Oberelbe setzt an diesem Wochenende erstmals in dieser Saison Wintersportzüge in die Skiregion Altenberg ein. © Frank Baldauf

Knackige minus zwölf Grad Celsius und 60 Zentimeter Schnee – für das erste Wintersportwochenende im oberen Osterzgebirge ist alles angerichtet. Hin und wieder können noch ein paar Flocken fallen, aber die Wetterturbulenzen sind durch. Wer mit dem Pkw über die Bundesstraße B 170 oder über die Autobahn A 17 in die Skiregion anreist, wird keine Schwierigkeiten haben. Die Straßen sind frei. Besucher, die nach Rehefeld möchten, sollten die Route über Bärenfels wählen, rät der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten. Denn da der Hochwasserschutzdamm im Schmiedeberger Pöbeltal gebaut wird, ist hier diese Straße gesperrt.

Noch bequemer geht es mit der Städtebahn Sachsen durchs Müglitztal. Erstmals in dieser Saison schickt der Verkehrsverbund Oberelbe am Wochenende Wintersportzüge von Dresden in die Skigebiete nach Geising und Altenberg. Abfahrt ist am Hauptbahnhof jeweils um 8.05 und 10.05 Uhr. Der Sonderzug hält in Heidenau, Dohna, Weesenstein, Glashütte, Lauenstein und Geising. Zurück geht es ab Altenberg 15.18 und 17.18 Uhr. Zusätzlich rollen die Züge der Linie RB 72 im Zwei-Stunden-Takt zwischen Heidenau und Altenberg.

