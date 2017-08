Auf Image-Suche Großenhain will aufhorchen lassen und erkennbar sein – eine Agentur soll dabei jetzt helfen.

Die „Großenhainer Wickelzwerge“, sie sind benannt nach dem Stoffwindelkurs von Sandra Raddatz (3.v.r.). Dazu gehören etwa 15 junge Mütter mit Babys, die sich am Mittwoch wieder im Stadtpark auch zum Kanga-Kurs mit Sandra Raddatz treffen. Sie nehmen das Motto „familienfreundliche Stadt im Grünen“ wörtlich. © Klaus-Dieter Brühl

Für die Großenhainer Wickelzwerge ist der Kanga-Kurs mit Sandra Raddatz immer ein toller Termin in der Woche. 15 junge Frauen schnallen sich dann ihren Tragegurt um – die Babys im Huckepack – und gehen in den Großenhainer Stadtpark zum Freiluft-Sport. Das hält Mutter und Kind in Schwung, die Kleinen sind interessiert oder dösen beruhigt vor sich hin und Mutti hat noch die Gespräche mit anderen Eltern, die auch zu Hause sind. Und es vergeht kein Kurs-Treff ohne freundliche Zurufe von Spaziergängern.

Die Wickelzwerge kommen gut an. Doch kommt auch Großenhain bei den Müttern und Vätern gut an? Welchen Eindruck macht die Stadt auf ihre Bürger und Auswärtige? Was fällt ihnen spontan als Erstes ein? Hat Großenhain überhaupt ein bestimmtes Image, das mehrheitlich so gesehen wird? Fragen über Fragen, denen sich die Mitarbeiter des Rathauses jetzt stellen wollen. Der Stadtrat sah das genauso und hat beschlossen, eine Agentur damit zu beauftragen, genau dieses Image der Stadt herauszufinden und zu profilieren. Denn gerade in der Diskussion um die Stelle des Citymanagers war deutlich geworden – so ganz sicher ist sich keiner, was Großenhain nun eigentlich ist. Familienfreundlich, freundlicher als andere? Im Grünen, wo doch die Gegend kaum bewaldet ist?

Mit Bürgerumfragen und Analysen soll das Büro bei dieser Frage auf die Sprünge helfen, mit dem Profi-Blick des Außenstehenden. Denn eines ist Fakt, erklärt Rathaussprecherin Diana Schulze: „Wir gehören zu den ländlichen Regionen, die noch immer weniger Geburten als Todesfälle haben. Wir müssen verstärkt auf Zuzug setzen.“ Dass sich die Stadt da durchaus Hoffnungen machen kann, zeigt die Statistik. Die Zahl der Zuzüge ist erfreulich hoch. Ohne sie prognostiziert die regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Kamenz von 2017 noch 17 700 Einwohner im Jahr 2025. Schon 2030 würde die Zahl bei 16 900 liegen. Die Altersquote (Personen über 65 pro hundert Einwohner) stiege gleichzeitig von 43,1 Prozent (2014) auf 66,8 Prozent im Jahr 2030. Keine schönen Aussichten, wenn es nicht gelingt, andere für die Stadt an der Röder zu begeistern. Doch wie gelingt das? Durch mehr Bauland, bessere Preise? Gute Jobs? Eine attraktive Kinderbetreuung? Für die jungen Frauen der Wickelzwerge steht fest: Ja, Großenhain ist die familienfreundliche Stadt im Grünen.

Links zum Thema

Das Motto passt, finden sie. Allerdings, bei genauerem Nachdenken haben auch sie Fragen. Warum zum Beispiel sind die Erzieherinnen in den Kitas vom Tarif abgekoppelt? Die Stadt müsse ohnehin den Verdiensten im öffentlichen Dienst annähernd folgen, wenn sie überhaupt Personal finden will. Doch da die Bezahlung letztlich immer unter der im Dresdner Raum liege, werden die besten Arbeitskräfte dorthin abwandern. Auch andere Anreize vermissen Eltern. Statt über ein Begrüßungsgeld zu diskutieren oder kommunale Angebote, könnte die Stadt doch auch bestehende Kurse wie Babyschwimmen oder diesen Kanga-Kurs mit einem Gutschein für Großenhainer Eltern unterstützen. Vorschläge, über die nachgedacht werden kann.

Worauf es vor allem ankommt, ist, alle bestehenden Konzepte in Großenhain zu einem Leitbild zusammenzubringen. Großenhain soll auf Zuruf in Dresden wiedererkennbar sein und das Versprechen muss auch gelebt werden. 30 000 Euro will Großenhain für eine solche Studie für 2018/2019 zur Verfügung stellen. Sieben Agenturen werden angeschrieben. 2020/ 2021 könnte das neue Leitbild stehen.

zur Startseite