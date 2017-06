Auf Hufen zur Hobelbank Der Heimatverein hat weitere Bereiche im alten Schmiedehaus ausgebaut. Willkommen sind nicht nur menschliche Besucher.

Im Erdgeschoss des Dorfmuseums wird schon seit Langem Schuhwerk hergestellt. Allerdings nicht für Menschen. Es sei denn, jemand würde sich zutrauen, auf einem Hufeisen zu laufen. Angenehmer tragen sich vermutlich die Schuhe, die Andreas Klößer vom Heimatverein hier beschlägt. Nur ganz kleine Nägel dürfen in die Sohle gebohrt werden, damit der Fuß nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Auf speziellen Eisenstäben in Fußform können die Schuhe befestigt werden, alle Teile sind noch Originale aus dem 19. Jahrhundert.

Was hier liegt und hängt, benutzten Handwerker in Littdorf schon vor über hundert Jahren. Etwa die drei Handbohrer links im Bild, den Holzhammer in der Mitte des Regals oder die Hobel etwas weiter unten, auf der rechten Seite. Obwohl die Stücke schon so viele Jahre hinter sich haben, sind sie auch heute noch zu keinen reinen musealen Stücken verkommen. Wer das Dorfmuseum des Heimatvereins Niederstriegis besucht, darf mit den eigenen Händen ausprobieren, wie sich Handwerk früher anfühlte: ob beim Hobeln, Bohren oder Schrauben.

Ganze 21 060 Arbeitsstunden sind in diese Schmiede schon geflossen. Genug haben Andreas Klößer und die anderen Mitglieder des Heimatvereins Niederstriegis aus Littdorf immer noch nicht. Stolz führen sie durch das neu ausgebaute Dachgeschoss, wo eine Hobelbank, die alte Meisterstube und der Arbeitsplatz eines Schuhmachers zu bewundern sind. Und nicht nur das. „Wir möchten allen Besuchern die Möglichkeit bieten, auch selbst Hand anzulegen“, sagt Klößer. 2008 wurde der Heimatverein gegründet, der 62-Jährige kam etwas später dazu. Seit neun Jahren treffen sich 15 Männer jede Woche für drei Stunden, um das 1886 erbaute Haus zu restaurieren. „Als der Heimatverein es übernommen hat, war alles voll Müll“, sagt Klößer.

Wenn Handwerker verhüten

Doch auch im Unrat verbargen sich Schätze, die heutzutage alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Etwa die Originaldokumente der Handwerker, die im neu ausgebauten Obergeschoss aufgestellt sind. „Unfallverhütungsvorschriften der sächsischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft“ heißt ein Buch aus dem Jahr 1923, das auf der Hobelbank zwischen Werkzeugteilen steht. In der Meisterstube liegen auf einem alten, staubigen Pult weitere Bücher mit Anweisungen für Praktikanten oder Auflistungen der Jahresumsätze. Über den eigens vom Heimatverein verlegten Holzboden führt Klößer in den Nebenraum. Ein großes Regal mit vielen kleinen Fächern beherbergt alte Nägel in sämtlichen Größen, Schrauben mit bulligen Gewinden und eiserne Stollen, die Pferde im Winter vorm Ausrutschen bewahren sollten. Am anderen Ende des Flurs steht eine ganze Reihe alter Fahrräder an die Wand gelehnt. Klößer nimmt eine gläserne Kugel in die Hand, durch deren Staubkruste roter Schimmer dringt. „Die hatten schon damals Katzenaugen. Faszinierend, oder?“, fragt der Pensionär.

Eine historische Fahrradecke ist das nächste Projekt des Vereins. Die Umbauten unterstützt die Stadt Roßwein finanziell. Auch das neue Tor, das der Verein nächste Woche bekommen soll, hat die Stadt gestiftet. Am Donnerstag vervollständigte dazu noch ein besonderes Stück die Schmiede: eine alte Kutsche, die Hendrik Seibt aus Gelenau für den Verein restauriert hat. Sie bekommt einen Ehrenplatz im Beschlagraum, in dem es für Pferde auch gleich frische Hufeisen gibt. Auf diese Räume ist Klößer besonders stolz, immerhin bildet die alte Transmission im Erdgeschoss das Herzstück der Schmiede. Wenn er sie anwirft und das historische Riemengetriebe über die Spulen läuft, poltert es im ganzen Haus.

Statt Esse endlich eine Kutsche

Früher durfte man nur eine Maschine an die Transmission anschließen, weil sie mit Dampf betrieben wurde und die Kraft nicht für mehrere Maschinen genügte. Der Dampf wurde über eine 30 Meter hohe Esse aus der Achsenschmiede geleitet, die 1920 abgerissen wurde. Reste sind noch heute zu sehen. Alle möglichen Achsen, etwa für Pferdekutschen, wurden hier früher produziert. Jetzt wieder eine Kutsche in die Schmiede einziehen zu sehen, ist für den Heimatverein eine ganz besondere Freude.

Das Dorfmuseum des Heimatvereins Niederstriegis ist am 8. Juli, 12. August, 9. September, 14. Oktober und 11. November jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet

