Auf Hightech zu Gold Paralympics-Sportler setzen auf Made in Germany. Um weit zu springen, schnell zu laufen oder sicher zu fahren, brauchen viele Athleten Hilfsmittel. Und geht etwas kaputt, schlägt die Stunde der Technik-Experten.

Techniker der Firma Otto Bock auf Arbeit bei den Paralympics in Rio. © dpa

Mal ist es eine Fahnenhalterung am Rollstuhl, mal eine verrostete Orthese, aber noch viel öfter sind es gebrochene Schweißnähte oder defekte Räder an den Rollstühlen: Wenn bei den Paralympics in Rio de Janeiro die Hilfsmittel der Sportler versagen, schlägt die Stunde der Reparatur-Experten.

Rund um die Uhr und notfalls von jetzt auf gleich wird dann in der riesigen Werkstatt im Athletendorf geschraubt, getüftelt, geschweißt oder gehämmert. „Man bereitet sich so lange so intensiv vor. Da wäre es echt ein Drama, wenn am Ende alles wegen einer blöden Schraube scheitert“, sagt Deutschlands Sprint-Goldhoffnung Heinrich Popow.

Der 100-Meter-Paralympics-Sieger von London 2012 setzt wie viele Athleten weltweit auf ein deutsche Unternehmen aus Duderstadt (Ottobock). Der Medizintechnik-Hersteller aus Niedersachsen ist der offizielle Partner der Paralympics für Prothetik, Orthetik sowie Rollstuhltechnik und entwickelt die Sportgeräte ständig weiter. „Notfalls arbeiten die Techniker auch mal eine Nacht durch“, sagt Christin Gunkel, die wie in London das Paralympics-Projekt koordiniert.

Schon vor der Eröffnungsfeier am Mittwoch hatten die Fachleute um Werkstattleiter Peter Franzel 850 Reparaturen erledigt. Die bis dahin ausgefallensten Notfälle waren ein Anbau am Rollstuhl eines Fahnenträgers, der die Fahne nicht tragen kann, sowie der Neubau einer Orthese, weil die alte durch Rost irreparabel war und der Sportler ein blutiges Bein hatte.

Das Serviceteam ist 104 Personen stark. Davon sind allein 86 Techniker, Mechaniker und Schweißer. „Wir hatten 360 Bewerbungen aus aller Welt“, berichtet Franzel. Zum Personal aus 20 Ländern gehören auch Frauen, um zum Beispiel auch auf religiöse oder ethische Belange Rücksicht nehmen zu können.

Neben einer Hauptwerkstatt von 650 qm im Athletendorf gibt es 14 Satellitenwerkstätten an den Wettkampfstätten. „Damit vor Ort zum Beispiel während der Halbzeit eines Basketballspiels ein Rollstuhl repariert werden kann“, erklärt Gunkel. Zudem ist ein komplett ausgestattetes mobiles Werkstattfahrzeug im Einsatz. Während der Spiele in London 2012 gingen 2062 Reparaturaufträge ein, in Rio erwartet man eine ähnliche Größenordnung.

Schon der Transport nach Brasilien war eine logistische Großaufgabe. Drei 40-Fuß-Container wurden verschifft. Inhalt: 18 Tonnen Ausrüstung inklusive 15 000 Ersatzteilen, 1100 Rollstuhlreifen, 70 Sprintfedern und 300 Prothesenfüßen.

Sprintprothesen wie die von Popow sind Hightech-Produkte. In London kam der Begriff „Techno-Doping“ auf. „Die Prothesen ermöglichen dem Sportler erst, seinen Sport auszuüben. Es gibt ein Regelwerk, woran wir uns wie die anderen Hersteller halten“, sagte Gunkel. Dies gebe genau vor, was ein Hilfsmittel darf und was nicht. „Insofern sind alle Hilfsmittel bei den Paralympics regelkonform und entsprechen somit per se schon mal nicht der Definition von Doping.“ Zudem frisst eine Prothese immer Energie durch Reibung und Widerstände. Zusätzliche Kraft liefere sie nicht.

Für das Unternehmen sind die Sportprothesen ein „Prestigesegment“ - wie Formel-1-Wagen für Autohersteller. Etwa 800 Sprintfedern wie die für Popow - Tendenz steigend - entstehen in Duderstadt pro Jahr. Von den „normalen“ Fußprothesen, die gleich nebenan lagern, werden im gleichen Zeitraum 150 000 verkauft. (dpa)

