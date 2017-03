Auf Händen getragen Petrus bescherte dem Osterzgebirge eine super Wintersaison. Doch auch die Gastgeber ließen sich nicht lumpen.

Wer kann dem Charme der Osterzgebirgler widerstehen? Zur Winterparty wie hier am Skihang in Geising konnten die Besucher mit einem ganz besonderen Taxi anreisen. Der Pistenbully, der sonst die feinen Spuren für die Skifahrer im Schnee macht, nahm auch die eine oder andere Schöne in der verschneiten Winterlandschaft mit. Der Geisinger Ortsvorsteher Silvio Nitschke half den Brandenburgern Maria und Karina (hinten) Meehrs bei der Ankunft aus der Kabine. © Egbert Kamprath

Irre gut, sagt Veronika Hiebl. Und Jochen Löbel: „Einfach toll!“. Sie, die Tourismus-chefin vom Erzgebirge, und er, der Sprecher vom Wirtestammtisch Altenberg/Geising, sind sich einig: Winter ist eben Winter. Und der zurückliegende war unschlagbar, erst recht nach der Flaute in den drei Jahren zuvor. Das ist nicht nur ein Gefühl.

Was die Gäste in der Skiregion Altenberg erlebten





Veronika Hiebl, noch ganz von Glück beseelt aufgrund der positiven touristischen Entwicklung im Vorjahr, hat die offiziellen Zahlen vom Statistischen Landesamt abgerufen, die für 2017 verfügbar sind. Die Fakten sprechen für sich: 13,2 Prozent mehr Gäste im Januar im Erzgebirge im Vergleich zum vergangenen Jahr und 14 Prozent mehr Übernachtungen! „Die Hotels und Pensionen waren im Winter super gut gebucht, bis in die tieferen Lagen“, sagt Veronika Hiebl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge. „In den Winterferien waren die Wintersportorte sogar fast ausgebucht.“

Jochen Löbel, Chef vom Hotel Lugsteinhof in Zinnwald, vertritt als Sprecher vom Wirtestammtisch die Interessen von etwa 20 Gastronomen und Hoteliers in der Region. Der Unternehmer ist mit seinem Winterresümee noch etwas zurückhaltend. „Die richtige Bilanz liegt erst Ende April vor“, sagt er, „wenn der Monat März und das Osterfest durch sind.“ Aber seine Hochstimmung kann er nicht verbergen. Löbel schätzt, dass am Ende der Saison das hiesige Gastgewerbe ein Umsatzplus von einem Fünftel, also 20 Prozent, gegenüber dem Vorjahr gemacht haben wird. Allein der Januar sei so toll gewesen, dass die Zuwächse in manchen Häusern bei 20 bis 40 Prozent gelegen haben. Der Februar bestätige diesen Trend. In den Winterferien kämen ohnehin mehr Familien, die längerfristig buchten. „Aber diesmal waren auch Tagesgäste da, die drei Jahre wegen der schlechten Winter nicht da waren“, so Löbel weiter. Dadurch konnten auch mehr Speisen und Getränke verkauft werden. „Wenn Schnee liegt, sind alle zufrieden, hat man null Reklamationen.“ Und das Schönste: „Die Gäste buchen gleich wieder, wenn sie abreisen.“ Löbel weiß, dass in einigen Häusern schon jetzt für die Winterferien 2018 kein Bett mehr zu bekommen ist. „Man muss aber auch dazu sagen, es hat alles funktioniert“, lobt der Sprecher vom Wirtestammtisch vor allem die Stadt Altenberg und ihre Helfer. „Die Loipen waren spitze, wir haben eine tolle Winterinfrastruktur…“ Erstmals ist sogar ein Skibus als Stadtlinie gefahren, auf den der Wirtestammtisch lange gedrängt hatte und den Urlauber mit Gästekarte nun sogar kostenlos nutzen konnten.

Der Schnee, der diesmal im oberen Osterzgebirge recht stabil von Dezember bis Mitte März lag, kam nach Einschätzung von Tourismuschefin Veronika Hiebl gerade noch rechtzeitig. „Das war auch das Signal an die Gäste, dass das Erzgebirge nach wie vor ein Winterreiseziel ist“, sagt sie. „Wenn es zwei, drei Jahre keinen Schnee gibt, dann streichen sie uns vom Urlaubszettel.“ Mit der guten Wintersaison erwischten Gastronomen und Hoteliers zudem einen viel besseren Start ins neue Geschäftsjahr. Sie haben nun die Kraft, sich selbst einmal ein paar Tage Urlaub zu gönnen und auch wieder zu investieren.

zur Startseite