Auf gute Nachbarschaft

Hoyerswerda. Am Donnerstag um 17 Uhr spricht Erich Busse aus Dresden als Gast des Hoyerswerdaer Kunstvereins im Schloss Hoyerswerda zu dem Thema „1 000 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft“. Der Referent ist gewiss den Reisenden nach Wittenberg zu den Lutherstätten 2017 noch gut in Erinnerung. „Seit über 1 000 Jahren ist Polen der östliche Nachbar Deutschlands.“ Die Ausstellung „Tür an Tür: Polen–Deutschland 1 000 Jahre Kunst und Geschichte“ im Gropiusbau Berlin wurde von beiden Nachbar-Staaten mit wichtigen und historisch für beide Länder bedeutsamen Zeugnissen beschickt. Diese Gemeinsamkeit gab es in manchen frühen Zeiten, wurde jedoch immer wieder gewaltsam unterbrochen. So waren im Mittelalter auch die Ordensritter wirksam, sie verloren die Schlacht bei Tannenberg. Aber auch der Bildhauer und Schnitzer Veit Stoß, der den Hochaltar für den Krakauer Dom sowie den „Englischen Gruß“ in der Lorenzkirche in Nürnberg und vieles mehr schuf. „Vor allem die Verbrechen der Nazizeit führten zu einer tiefen Belastung dieses Verhältnisses“, sagt Erich Busse. „Aber die Geschichte der Nachbarschaft war überwiegend positiv und sie hat sich vor allem auch durch das Wirken von Christen in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert.“

Davon erzählt aus eigenem Erleben. Er engagiert sich seit langem für ein gutes, lebendiges Miteinander. Dafür wurde er in Polen und Deutschland mehrfach offiziell geehrt. Diese Friedensmission allein kann die Zukunft beider Nachbarn sichern. Erich Busse wird positiv wirksame Projekte vorstellen, die Geschichte erhellen und sich dem Gespräch widmen. Zur Begegnung mit einem der ehrenamtlichen Mittler des polnisch-deutschen-nachbarschaftlichen

Verhältnisses sagen die Organisatoren allen Interessenten ein herzlich willkommen.

