Auf Grafikmarkt mit Karte zahlen

Der traditionsreiche Meißner Grafikmarkt wird volljährig. Zum 18. Mal haben Grafikinteressierte am 10. und 11. März die Gelegenheit, durch die Gewölbe der Albrechtsburg zu schlendern und dabei Werke von etwa 50 Ausstellern zu begutachten und zu kaufen. Erstmals können Besucher die Grafiken per EC-Karte bezahlen. Zu Gast ist in diesem Jahr unter anderem der Dresdner Künstler und Grafiker Lars P. Krause. Er wird seine international bekannten Siebdruckarbeiten präsentieren. Insgesamt haben sich laut Kunstverein, der den Grafikmarkt organisiert, mehr Künstler beworben, als es Plätze gibt. Der Vorsitzende Daniel Bahrmann entschied sich für ein Potpourri an Grafikgattungen, das von Druckgrafiken und Zeichnungen bis hin zu Aquarellen und Fotografien reicht. (STH)

