Auf frischer Tat ertappt

VW Golf gestohlen Sebnitz. Autodiebe sind am Mittwochabend in Sebnitz unterwegs gewesen. Die Unbekannten hatten es auf einen grauen VW Golf Variant abgesehen, der an der Schillerstraße parkte. Das Auto war im Durchgang zu einem Hinterhof geparkt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Wagen zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr entwendet. Der Zeitwert des 14 Jahre alten Kombis wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Ladendiebstahl im Supermarkt. Bad Schandau. Ende Januar stahl ein Unbekannter verschiedene Spirituosen in einem Einkaufsmarkt an der Basteistraße in Bad Schandau. Mit der Beute flüchtete er aus dem Laden. In diesem Moment ließ auch eine Frau alle Waren auf dem Laufband der Kasse liegen und rannte ebenfalls aus dem Geschäft. Hinweisen zufolge stieg sie in einen roten Pkw und fuhr davon. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Pärchen gemeinsam handelte. Der Mann war etwa 50 Jahre alt, rund. 180 Zentimter groß und von kräftiger Statur. Er hatte braune Haare und trug zur Tatzeit eine hellblaue Winterjacke sowie eine dunkle Jogginghose. Die Frau war zwischen 40 und 45 Jahre alt und hatte schulterlanges braunes Haar. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. weitere Aussagen zu dem Pärchen machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 oder das Polizeirevier Sebnitz entgegen.

Blechschaden in Stolpen Stolpen. Donnerstagnachmittag war die Fahrerin (38) eines Nissan Juke auf der Bischofswerdaer Straße in Richtung Lauterbach unterwegs und wollte nach rechts in die Schützenhausstraße abbiegen. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Audi S4. Die Fahrerin (30) des Audi fuhr auf der Schützenhausstraße in Richtung Neustadt. Der Schaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.