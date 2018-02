Auf Entdeckertour im Biosphärenreservat

In der Naturschutzstation östliche Oberlausitz in Förstgen sind bereits die ersten Anmeldungen für die Ferienangebote im Sommer eingegangen.

Um altes und traditionelles Handwerk im Biosphärenreservat geht es im großen Camp, das vom 8. bis 13. Juli stattfindet. Es ist ein Entdecker- und Erlebniscamp für Kinder von zehn bis 15 Jahren. Auf dem Programm stehen die Natur, Geschichte und Kultur der Oberlausitz und natürlich jede Menge Spiel und Spaß. Für die Grundschüler ist das kleine Sommercamp gedacht, das am 18. und 19. Juli stattfindet. Hier gehen kleine Wasserforscher auf Entdeckertour durch die Gewässer. Wofür brauchen wir Wasser? Wer lebt in unseren Teichen? Warum müssen wir unser Wasser sauber halten? In zwei Tagen werden die Teilnehmer mit kleinen Ausflügen und Experimenten zu Wasserexperten.

Das Junior-Ranger-Camp findet dann vom 23. bis 28. Juli statt. Es ist ein Feriencamp für junge Naturforscher und -schützer im Alter von neun bis 15 Jahren. Mit dem Rad geht es durch das Biosphärenreservat. Dabei können die Teilnehmer den Rangern bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen.

Wer nicht bis zum Sommer warten will, der kann schon bald im Schafstall in Förstgen reinschauen. Dort werden um die Osterzeit die ersten Lämmer erwartet. Die Mitarbeiter bieten auch am Wochenende kleine Führungen für Familien an. Kita- oder Hortgruppen können sich jederzeit anmelden. Am 6. April ist dann Tag der offenen Tür im Schafstall mit vielen Angeboten rund um die Wolle. (SZ/kf)

Anmeldung: 035893 508571 oder per E-Mail:

umweltbildung@foerderverein-oberlausitz.de

www.foerderverein-oberlausitz.de

zur Startseite