Auf einen Sprung an die Talsperre Nach einem Jahr Pause wurde am Bautzener Stausee wieder gefeiert. Diesmal in eigener Regie der Anrainer.

Mit ihrer Oma Christa Hoffmann tummelte sich die dreijährige Finnja beim Stauseefest auf der Hüpfburg an der Ocean-Beach-Bar. © Carmen Schumann

An der Hand von Oma tobt die fast dreijährige Finnja ausgelassen auf der Hüpfburg an der Ocean-Beach-Bar. Die kleine Dresdnerin hat mit Oma Christa Hoffmann viel Spaß an diesem sonnigen Sonnabend beim Fest am Bautzener Stausee.

Grund zum Feiern hat vor allem Katrin Kasper vom Minigolfpark, denn den betreibt sie nun seit zehn Jahren. Deshalb hatte sie sich mit anderen Anrainern der Uferpromenade zusammengetan, um das Stauseefest auf die Beine zu stellen. Denn andere Organisatoren, die noch vor zwei Jahren zum Feiern einluden, hatten sich zurückgezogen, sodass es 2016 überhaupt kein Sommerfest an der Talsperre gab. „Ich bin sehr glücklich, dass es uns noch gibt und dass die Gäste mit uns zufrieden sind“, sagt Katrin Kasper.

Am Sonnabend konnten die Besucher sogar noch bei Mondschein golfen.

Den Klettergarten am Stausee gibt es erst seit wenigen Monaten. Dennoch war Betreiber Malte Rastemborski beim Stauseefest dabei. „Weil wir als Anlieger ein Interesse daran haben, dass hier wieder etwas losgeht“, begründet er. Tatsächlich ist sein Hochseilgarten wie schon seit Wochen gut besucht. „Jeden Tag kommen zwischen 60 und 100 Leute“, sagt Malte Rastemborski. Viele Gäste des Stauseefestes schauten am Sonnabend aber einfach nur zu und bewunderten die Mutigen, die sich hoch hinaus wagten. Die nicht ganz so Mutigen konnten derweil ausnahmsweise die Kegelbahn mal kostenlos nutzen oder sich im Bogenschießen versuchen.

Wie auch im Minigolfpark zog sich hier die Veranstaltung bis in den späten Abend hinein. Es war ja auch die Johannisnacht, eine der kürzesten Nächte des Jahres. Malte Rastemborski, bei dem alle Fäden zusammenliefen, ärgerte sich ein wenig, dass der geplante Flohmarkt nicht zustande kam. Aber das seien eben Anfangsschwierigkeiten. Nächstes Jahr werde das Fest sicher besser laufen. Dann werde man auch eher mit den Vorbereitungen beginnen.

Obwohl die Feuerwehr glücklicherweise nichts zu tun bekam, waren zwei Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Bautzen-Mitte vor Ort. „Wir wollten einfach mal unsere Gerätschaften präsentieren“, sagt Kamerad Erik Wendler. Schließlich werde Nachwuchs dringend gebraucht. Interesse ist schon mal da, denn die beiden zum Löschen und zum Behandeln von Gefahrgut bestimmten Fahrzeuge sind immer dicht umlagert. Und wer einfach nur die Seele baumeln lassen will, tummelt sich im Wasser oder sticht mit einem Tretboot oder einem der Steh-Paddel-Bretter der Ocean-Beach-Bar in den See.

