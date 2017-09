Auf einen Kaffee mit Nadel und Faden Sich auf einen Kaffee zu treffen, das ist längst Teil der Oberlausitzer Alltagskultur. Doch so manche Cafés bieten mehr als Koffein und Kuchen.

Anja Schmidt zeigt einen Stoff im neuen Nähcafé „Lotte“ in der Bautzener Innenstadt. Zusammen mit Katharina Pfeifer und Josephine Höntsch (im Hintergrund) lädt sie in der Goschwitzstraße zum Kaffeetrinken, Einkaufen und Nähen ein. © Wolfgang Wittchen

Bunte Stoffballen hängen in den Regalen. Es gibt Bänder, Garne und Nadeln. Aber auch eine Tafel, die verrät, was man trinken kann in Bautzens erstem Nähcafé. Vor wenigen Tagen wurde „Lotte“ eröffnet. In der Goschwitzstraße, nicht weit entfernt vom großen Kornmarktcenter, hat die ungewöhnliche Idee ihren Platz gefunden.

Die Bautzenerinnen Katharina Pfeifer und Anja Schmidt hatten die Idee und sind die Inhaberinnen. Mit Josephine Höntsch haben sie eine Mitarbeiterin gefunden, „die perfekt zu uns passt“. Außerdem gibt es zwei Aushilfen. Denn noch wissen die jungen Frauen nicht, wie groß der Zuspruch sein wird für ihr Konzept. Das immerhin hatte im sozialen Netzwerk Facebook schon rund 850 Fans, ehe „Lotte“ überhaupt gestartet war.

Und das steckt drin in der „Lotte“. Zuerst einmal ist da das Café mit festen Öffnungszeiten, Frühstücks-, Mittags- und Kuchenangebot. Mit gemütlichen Holztischen – Sukkulenten in Keramiktöpfen dienen als Dekoration. Von der Decke hängen Vogelkäfige, allerdings ohne echte Vögel. Die hätten auch nicht gepasst zum Ansinnen der Gründerinnen – nachhaltig, biologisch, bewusst wollen sie umgehen mit Natur, Lebensmitteln und Ressourcen. Vieles, was auf den Tisch kommt, stammt von regionalen Herstellern, von einem Landbäcker, von einem Hofladen. „Viel Bio, keine Zusatzstoffe“, sagt Katharina Pfeifer.

Abgesehen vom regulären Cafébetrieb sind Kindergeburtstage, kleine Tagungen oder auch private Feiern möglich.

Grundausstattung – „und ein bisschen mehr“

Dann ist da der Laden – die Grundausstattung für Nähbegeisterte und Nähanfänger gibt es hier. „Und noch ein bisschen mehr“, meint Mitinhaberin Anja Schmidt. Außerdem fertigen und verkaufen die Bautzenerinnen ihre eigene Kollektion. Unter dem Label „Lotte“ bieten sie Kinder- und Damenbekleidung an, dazu gehört auch Mode für schwangere Frauen und stillende Mütter. Denn genau da haben sich Katharina Pfeifer, Anja Schmidt und Josephine Höntsch selbst immer mehr gewünscht, als das, was der Handel zu bieten hat. Alle drei sind Mütter, haben drei, ein beziehungsweise zwei Kinder. Und damit viel Erfahrung im Hinblick darauf, was es gibt oder eben nicht gibt.

Dritte Säule im Nähcafé ist das praktische Nähen. Wer mag, kann kommen, sich einen Nähplatz mit Maschine mieten und selbstständig loslegen. „Mit oder ohne unsere Beratung“, erklärt Katharina Pfeifer. Außerdem wird es Kurse geben – für Kinder ab acht Jahre und für Erwachsene. Auch für Männer wollen die Bautzenerinnen ein Kursangebot starten und sind gespannt, ob das angenommen wird. Für schwangere Frauen soll es ein besonderes Projekt geben. In den letzten Wochen vor der Geburt können sie dabei das Startoutfit für ihr Baby nähen. Und wenn das Kind erst da ist, gibt es noch ein Fotoshooting mit dem Nachwuchs in der selbstgenähten Bekleidung.

Üppige Spielecke für Kinder

Viel Neugier und viel Vorabinteresse für die Kurse haben die Frauen schon erlebt. „Jetzt hoffen wir, dass es auch wirklich gut angenommen wird“, sagen sie. Kinder sind in der „Lotte“ übrigens hochwillkommen. Für sie gibt es eine üppig ausgestattete Spielecke, dekoriert mit einem handgemalten Wandbild.

Die drei Frauen aus dem Lotte-Team kommen aus dem Hotel- und Restaurantfach. Katharina Pfeifer hat zudem Finanzmanagement in Bautzen studiert. Anja Schmidt hat als Flugbegleiterin gearbeitet. Nähen war lange schon Katharina Pfeifers Hobby, dann hat sie Freundin Anja mit dieser Leidenschaft angesteckt. Irgendwann saßen die beiden zusammen beim Essen, haben überlegt, was sie so machen könnten. Und Katharina Pfeifer sagte: „Ein Nähcafé wäre toll.“ Das gibt es nun. Katharina Pfeifers und Anja Schmidts Devise dabei lautet: „Von Bautzenern für Bautzener“. Sie sind bewusst in der Region geblieben mit ihrem Konzept und nicht nach Dresden gegangen. Und sie sind überzeugt, dass es genug Menschen gibt, die sich für dieses Projekt begeistern lassen.

Nähcafé Lotte, Goschwitzstr. 16, Bautzen, geöffnet Montag, Mittwoch, Freitag, 9 bis 18, Dienstag, Donnerstag, 9 bis 17, Sonnabend, 13 bis 17 Uhr, www.naehcafe-lotte.de

