Auf einem Kahn in den Winter Im Tourismusverband Spreewald ziehen fast alle an einem Strang, um mehr Gäste anzulocken.

Mit Winterkahnfahrten und kulinarischen Genüssen soll der Spreewald als Urlaubsziel in der kalten Jahreszeit attraktiver werden. © PR

Die Lohas sollen kommen! Der Spreewald will sie haben. Und sie zieren sich nicht. Diese kaufkräftigen Reisenden mit Bewusstsein für Gesundheit und Natur. Im Englischen werden sie unter dem Namen „Lifestyles of Health and Sustainability“ geführt, verkürzt und zusammengezogen ergibt das die Lohas.

Vergangenes Jahr hat der Tourismusverband Spreewald eine Umfrage machen lassen. „Wir wollten herausfinden, wer unsere Zielgruppen sind“, sagt Verbandsleiterin Annette Ernst. Das Ergebnis zeigte – die Lohas sind Hauptinteressenten. Sie kommen auch. „Aber sie sind bislang nicht so zufrieden“, sagt Ernst. Denn noch fehle es ihnen im Spreewald an dem, was sie unter der Marke erwarten: Veganes und vegetarisches Essen zum Beispiel. „Daran wollen wir in den nächsten Jahren verstärkt arbeiten“, meint Annette Ernst. Es ist eine dieser Baustellen, die der Verband angehen will.

Nicht allein, sondern mit seinen rund 30 Mitgliedern. Und auch mit denen, die dem Verband 2013 den Rücken gekehrt hatten. Damals hatte der Verband ein externes Unternehmen beauftragt, seine Geschäfte zu übernehmen. Die Glücksburg Consulting AG mit Sitz in Hamburg sollte zunächst für fünf Jahre dafür sorgen, (mehr) Gäste in die ohnehin beliebte Ferienregion zu locken. Doch weil sie den Trend zum Massentourismus befürchteten, traten die regionalen Tourismusverbände Burg und Lübben aus der großen Dachorganisation aus. Sind bislang nicht zurückgekehrt, arbeiten aber mit dem Spreewald-Verband zusammen. Das bestätigt Renate Draunick, Geschäftsführerin des Tourismus-Vereins Lübben. Man sei damals ja nicht im Bösen auseinander gegangen. „Die Interessen haben sich nur nicht getroffen.“ Massentourismus gebe es in Lübben bislang nicht. Die Stadt könne sogar noch ein großes Hotel gebrauchen. Und bei Ferienhäusern und -wohnungen fallen manche Anbieter aus Altersgründen weg, neue kommen nur teilweise nach. In Burg gebe es deutlich mehr Gäste. Die dortige Tourismus-Vereinschefin war aber nicht zu erreichen.

Das mit dem „Gäste locken“ haben die privaten Tourismus-Fachleute von Glücksburg Consulting übrigens realisiert. Die Gästezahlen im Spreewald steigen stetig. 713000 Besucher kamen vergangenes Jahr in die Ferienregion. Das war ein Zuwachs von über neun Prozent. Auch bei den Übernachtungen gibt es Saison für Saison ein Plus. Unter anderem darum wurde das Unternehmen nun für weitere zwei Jahre mit der Geschäftsführung beauftragt. Von allen Mitgliedern des Tourismusverbands. Man ist sich einig.

Einige Spreewald-Termine zurück 1 von 9 weiter Spreewälder Sagennacht: 3. bis 5. Juni in Burg, sagennacht.de Literarische Kahnfahrten: 7. & 28. Juli, 4. & 11. August in Lübben Kahnnächte: 22. Juli & 19. August in Lübben, luebben.de Spreewälder Volk- und Trachtenfest: 21. Mai in Lübbenau Folklorelawine: 7. Juli in Lübbenau Traumstaken – poetische Kahnfahrt durch die Nacht: 14.-16. September in Lübbenau, luebbenau-spreewald.com Folklorefestival: 23. Juli in Drachhausen, folklorefestival-lausitz.de Tulpenfest: 23. April in Luckau Tour mit dem Cottbuser Postkutscher: 1. April bis 31. Oktober in Cottbus

Man arbeitet zusammen. Das wurde auch deutlich, als der Spreewald-Verband Ende März über Ideen für den Winter und die vielen Vorhaben für den Sommer informierte. Nicht nur Annette Ernst saß da am Tisch. Mit ihr stellten sieben Städte und Gemeinden, von Burg über Calau bis Lübbenau und Peitz, ihre Feste, Ausstellungen, Märkte, Höhepunkte vor. – Und die Pläne. Einer widmet sich der schwierigen Zeit von November bis März. Der Spreewald ist nun mal keine Skiregion und auch kein erzgebirgisches Weihnachtsland. Die Gästezahlen in diesen Monaten sind niedrig im Vergleich zu Frühling und Sommer.

Aber, während andere Urlaubsgebiete mit ähnlichen Schwierigkeiten diesen Zeitraum abschreiben, will der Spreewald ihn zu einer Extra-Saison machen. „Winterkampagne“ heißt dafür das Zauberwort. Mit Wellnessangeboten, kulinarischen Genüssen, mit Winterkahnfahrten und besonderen Adventsmärkten, mit Naturerlebnissen und Brauchtum rund um die Fastnacht wollen sie die Region als winterliches Urlaubsziel attraktiver machen. Und vor allem in Berlin, Brandenburg und Sachsen um Gäste werben. Dort interessiere man sich nämlich auch am meisten für die Spreewaldwerbung, die im Internet läuft, weiß Annette Ernst.

Ein Problem im Winter sind die eher dürftigen Öffnungszeiten von touristischen Einrichtungen, Gaststätten und Cafés. Es könne Urlaubern passieren, dass sie nirgends ein Restaurant zum Mittagessen finden. Der Mindestlohn und strenge Vorgaben bei den Arbeitszeiten für Mitarbeiter haben dazu geführt, dass viele Gastwirte mehrere Tage die Woche schließen. Oder nur noch am Abend öffnen. Wie die Vertreterinnen aus einigen Spreewald-Gemeinden berichten, konnten sie etwas gegensteuern. Sie haben Gastwirte überzeugt, sich bei den Öffnungszeiten abzustimmen. So sei wenigstens immer eine Einrichtung geöffnet. Zudem wird in den Tourist-Infos sowie im Winter auf der Webseite des Spreewaldverbandes und in den Winterausgaben des gedruckten Spreewald-Journals über die Gastro-Öffnungszeiten informiert. Der Tourismusverband engagiere sich überdies in einer Arbeitsgruppe auf Landesebene. Da gehe es grundsätzlich um solche Dinge wie die Öffnungszeiten. „Aber auch darum, überhaupt Personal für die Restaurants und Hotels zu finden“, so Ernst.

Ziel der Spreewald-Touristiker sei es, künftig das ganze Jahr über als Reiseregion anzukommen. Mittelfristig wollen die Spreewälder von durchschnittlich 70000 Übernachtungen im Winter auf 200000 kommen.

