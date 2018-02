Auf ein Jahr kommt es nun auch nicht an

© hy-photo gernot menzel

Der Verkehr durch Zeißig rollt nun also ein Jahr länger als gedacht. Wenn ich mal davon ausgehe, dass ich das erste Mal über die Ostumfahrung geschrieben habe, als ich noch nicht einmal die wunderbare Frau kannte, mit der ich zwei ebenso wundervolle Kinder habe, die mittlerweile selbst Autos über Straßen steuern dürfen, dann ist das rein von der Zeitspanne her gesehen irgendwie völlig egal. Denn wenn man das realistisch sieht, wären bei einer Freigabe des ersten Bauabschnittes der Ostumfahrung nur wenige Fahrzeuge bis zur S 108 gefahren und dann nach Hoyerswerda abgebogen. Die meisten hätten aus ganz praktischen Gründen weiter die Strecke durch Zeißig gewählt. Also ist es gut, dass man sich den ganzen Schmus nun spart und lieber noch die Strecke durchs Industrieglände so ertüchtigt, dass ab Streckenfreigabe voraussichtlich in 2019 alles zusammen einen Sinn ergibt.

