Auf Dresdens Straßen geht es langsamer vorwärts Autofahrer standen letztes Jahr häufiger im Stau. Der Verkehr könnte flüssiger werden, wenn die Dresdner mitmachen.

Schneller zur Arbeit und schneller zurück nach Hause: Dieser Wunsch ist Dresdens Autofahrern im vergangenen Jahr nicht erfüllt worden. Das zeigen die von Tomtom gesammelten Echtzeit-Verkehrsdaten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ein Pendler, der an einem verkehrsreichen Arbeitstag 60 Minuten mit dem Auto gefahren ist, sei insgesamt 25 Minuten länger unterwegs gewesen als bei niedrigem Verkehrsaufkommen. Auf das Jahr gerechnet ergebe das 98 Stunden Zeitverlust, also etwas mehr als zwölf Arbeitstage.

Starke Nerven brauchten Autofahrer an den Dienstagen. Zwischen 7 und 8 Uhr hätte sich die Fahrzeit um 43 Prozent verlängert. Abends hatten es vor allem die Donnerstage in sich. Zwischen 16 und 17 Uhr brauchten Pendler 47 Prozent mehr Zeit, um nach Hause zu kommen, rechnet der Anbieter für Navigationsgeräte vor. Damit kommt Dresden auf Platz zehn der staureichsten deutschen Städte. Ganz vorn liegen Stuttgart und Köln. Weltweit belegt die sächsische Hauptstadt Rang 170.

„Viele Pendler aus dem Umland belasten den Verkehr. Sie sollten auf die Nummernschilder der Autos achten, die mit ihnen fahren und mit Kollegen Fahrgemeinschaften bilden, wenigstens an einem oder zwei Tagen in der Woche“, rät Tomtom den Autofahrern. Außerdem sei Dresden ein Beispiel für die Vier-Tage-Bürowoche. Das heißt, die Staudaten legten nahe, dass montags bis donnerstags mehr Menschen arbeiten gehen und freitags von zu Hause aus ihren Job erledigen. „Manche Autofahrer können den Home-Office-Tag vielleicht auf einen anderen Tag der Woche verschieben“, lautet ein weiterer Tipp. Außerdem sollten bekannte Stauschwerpunkte wie der Schillerplatz, die Stauffenbergallee oder die Washingtonstraße gemieden werden. Das erste Telefonat des Tages von zu Hause zu führen, sei ebenfalls eine Möglichkeit, Staus zu umgehen. Für 2016 wertete Tomtom laut eigenen Angaben in Dresden über 20 Millionen zurückgelegte Kilometer aus. (SZ/sr)

