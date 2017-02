Auf Distanz zu Mackenroth Ein SZ-Interview des Politikers sorgt bei seinen Parteifreunden für Aufregung – gleich aus mehreren Gründen.

Das Interview des CDU-Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth hat Folgen: In einer E-Mail an die SZ distanziert sich jetzt der Vorstand des CDU-Stadtverbandes Riesa „vom Inhalt von wesentlichen Teilen des Interviews“ in der SZ vom 11. Februar. „Insbesondere betrifft dies die Kritik an der Arbeit vieler im Sinne der Stadt Riesa hauptberuflich und ehrenamtlich tätigen Menschen“, schreibt Stadtverbands-Chef Thomas Gallitzdorfer. „Die damit verbundene Verunsicherung unter den Bürgern unserer Stadt können wir nicht akzeptieren.“ So widerspricht man Mackenroths Vorwürfen beim Thema Sicherheitskonzept. Bei Veranstaltungen in der Arena würden individuelle Sicherheits- und Ablaufkonzepte schon seit Jahren umgesetzt.

Auch den Vorwurf mangelnder Präsenz des Ordnungsamts am Puschkinplatz will man nicht stehenlassen. Am Thema Breitbandausbau sei die Stadt ebenfalls dran – der Stadtrat soll diese Woche über einen Fördermittelantrag entscheiden. Für Kritik sei man offen – „Pauschalverurteilungen über die Zeitung“ seien der falsche Weg.

