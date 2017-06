Auf diesen Plan fährt Bautzen ab „Die Olsenbande wandert aus“ – der 22. Bautzener Theatersommer auf der Ortenburg bietet Kultfiguren und dänisches Flair. Sechs Wochen lang ist die Gaunerkomödie nun zu sehen.

Benny in seinem Element: Für jeden Coup besorgt der Jüngste im Gaunertrio die Autos – gespielt wird er von István Kobjela. © Uwe Soeder

Königin Margarethe ist schuld. Die dänische Majestät hat Geburtstag – und die Verbrecher kommen vorfristig aus dem Gefängnis. Aber Egon Olsen will eigentlich noch gar nicht zurück in die Freiheit. Für den neuen Plan hätte der Mann mit der Melone noch eine Woche Zeit hinter Gittern gebraucht. So rückt der nächste Millionen-Coup in die Ferne. Und Yvonne quengelt dazu, dass sie jetzt arbeiten gehen muss. Aber Egon Olsen wäre wohl nicht Egon Olsen, wenn er nicht doch einen Plan hätte. Und schon nimmt der neue Streich „Die Olsenbande wandert aus“ beim Bautzener Theatersommer eine unverhoffte Wendung.

Denn der Mann mit Anzug, Zigarre und Melone verrät zuerst einmal seine Freunde Benny und Kjeld, um zügig zurück hinter schwedische Gardinen zu wandern. Dort wartet nämlich noch sein Informant für das „Millionending“. Und dieser Coup führt die Olsenbande weit in den dänischen Norden. In einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg auf Jütland soll ein Schatz liegen einschließlich großer Goldbarren und Banknoten im Wert von zehn Millionen.

Wer sich mit dem Gaunertrio auskennt, weiß, dass dieser goldene Fischzug nicht ohne Zwischenfälle abgeht. Schließlich interessieren sich noch mehr für den vergessenen Schatz, vorneweg Bang Johansen und sein Mitarbeiter, das „Dumme Schwein“. Auch das Polizistenduo Jensen und Holm Hansen funkt den drei Gaunern immer wieder „mächtig gewaltig“ dazwischen.

Für die Freiluftfassung hat sich Regisseur Lutz Hillmann wieder aus dem Reservoir der Olsenbande-Filme bedient. Echte Fans werden viel Bekanntes erkennen – eine Yvonne, die dem Original in nichts nachsteht; den Chevrolet Belair als Quasi-Dienstwagen der Gaunerbande und die flotten Sprüche.

Um die Ausstattung hat sich in diesem Jahr wieder Bühnenbildner Miroslaw Nowotny gekümmert. Mit Hilfe der Theater-Werkstätten verlegt er Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen ebenso in den Hof der Ortenburg wie den Nordseestrand. Insgesamt 1000 Quadratmeter Kulissenfläche mussten dafür bemalt werden. Das Bühnenbild ist über 40 Meter lang. Und sogar ein Flugzeug spielt eine entscheidende Rolle.

Doch wie geht die Geschichte auf Jütland nun aus? Yvonne würde sagen: „Und wenn dann alles schön und alles ‚mächtig gewaltig‘ ist, dann kommt immer irgendetwas dazwischen“ – oder doch nicht.

Für viele Vorstellungstage sind noch Tickets zu haben. Sie kosten zwischen 11 und 24 Euro – je nach Vorstellungstag und Platzgruppe. Wer sich erst am Tag selbst für den Besuch des Stücks entscheidet, zahlt weitere drei Euro. Angeboten werden die Tickets an der Theaterkasse, im SZ-Treffpunkt Bautzen und an der Abendkasse im Hof der Ortenburg.

zur Startseite