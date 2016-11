Auf diesen Basar hat die Stadt gewartet Das neue Kunsthaus war der Renner zur Museumsnacht. Zur Sebnitzer Tannert-Weihnacht öffnet es erneut.

Barbara Motz stellt im Kunsthaus Sammelsurium ihre eigenen Werke aus. Zwischen Bildern und Büchern herrscht buntes Markttreiben an den Trödeltischen. © Steffen Unger

Mit dem Motto „Kunst und Krempel“ ist das neue Sebnitzer Kulturkaufhaus angetreten, eine Mischung aus Galerie und Trödelmarkt – und dieses Konzept hat eingeschlagen. Dichtes Gedränge herrschte zur Sebnitzer Museumsnacht in den Gängen des ehemaligen Schlecker-Markts im Sebnitz-Center. Wo früher einmal Regale voller Shampoo und Waschmittel standen, hängen jetzt handgemalte Bilder an den Wänden, eine Ecke des Raumes ist zu einer kleinen Bibliothek geworden, die übrige Ladenfläche füllen Trödeltische, auf denen es alles gibt, vom Teekessel bis zum Wollpullover. „Man hat uns sozusagen die Bude eingerannt“, sagt Susanne Walldorf vom Immobilienunternehmen Administrata, das die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Gemeinsam mit Gastwirtin Barbara Motz von der Brückenschänke haben die Hauseigentümer das Projekt auf die Beine gestellt und ihm den treffenden Namen Kunsthaus Sammelsurium verpasst.

Das Kunsthaus hat nur zu ausgewählten Terminen geöffnet, die Museumsnacht war die Premiere – und aus Sicht der Macher eine ziemlich erfolgreiche. „Die Stadt hat scheinbar nur darauf gewartet“, sagt Barbara Motz von der Brückenschänke, die ihre eigenen Bilder ausstellte und für die Initiative „Gutes von hier“ den ganzen Abend regionale Produkte vom Bauernhof Fröde in Ulbersdorf verkaufte.

Die zehn eingeplanten Tische für Trödler haben gar nicht gereicht, zum Schluss waren es 13 Stände, an denen Hobbyhändler ihre Waren feilboten, darunter eine beeindruckende Sammlung alter Filmplakate und Autogrammkarten, aber auch Biertrucks oder Spielzeug wie Pokemon-Karten oder Computerspiele. Besonders für die jugendlichen Verkäufer war es eine gute Gelegenheit, mal zu Hause auszusortieren und das eigene Taschengeld aufzubessern. „Wir hatten alle viel Spaß zusammen“, sagt Barbara Motz.

Besonders gut kam bei den Besuchern an, dass sie sich auch mal hinsetzen konnten, um kurz auszuruhen und die ausgestellten Bilder in Ruhe zu betrachten. Überhaupt scheinen sich alte und junge Sebnitzer in dem bunten Gewusel durchaus wohlgefühlt zu haben. Die Couch in der Bücherecke, ursprünglich dafür gedacht, dass der geneigte Lesefreund ein Buch erst einmal in Ruhe durchblättern kann, bevor er es kauft, wurde von mehreren jungen Familien direkt als Still- und Baby-Fütter-Ecke in Beschlag genommen, wie Barbara Motz amüsiert erzählt. Susanne Walldorf vom Immobilienbüro Administrata hat sich besonders über das große Interesse an den Büchern gefreut. Viele Schätze aus der umfangreichen Sammlung haben bereits einen Käufer gefunden.

Die nächste Gelegenheit für einen Besuch im Kunsthaus Sammelsurium gibt es am 4. Dezember, parallel zum Sebnitzer Weihnachtsmarkt, der Tannert-Weihnacht. Viele der Trödler von der Museumsnacht werden dann wieder dabei sein. Wer seine alten Christbaumkugeln losschlagen möchte, kann auch selbst einen Verkaufstisch anmieten. Im Administrata-Büro nebenan ist noch bis Ende Januar die Ausstellung „Sonnenblume, Christusdorn, Pimpinelle u.a.“ mit Bildern der Bautzner Künstlerin Elke Woltersdorf zu sehen.

Kunsthaus Sammelsurium, Lange Straße 5-7 in Sebnitz. Nächste Öffnung am 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

www.kunsthaus-sammelsurium.de

