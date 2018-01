Auf diesem Dachboden entsteht ein modernes Museum Die Einrichtung im Bahnhofsgebäude soll an Flucht und Vertreibung erinnern. Am Samstag wurde das Konzept vorgestellt.

Diese Gruppe mit Vertretern der Stiftung „Erinnerung, Begegnung, Integration – Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen“, zu der auch polnische Kuratoren gehören, besprachen am Samstag Pläne zur Gestaltung des Vertriebenenmuseums im Bahnhof. © SiRi

Hoyerswerda. Die Briefkästen im Eingangsbereich des Hoyerswerdaer Bahnhofsgebäudes sind dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Im seitlich gelegenen Hausflur ist es kalt, und es riecht es muffig. Kein Wunder. Die letzten Mieter sind schon vor längerer Zeit ausgezogen. Eine Gruppe von sechs Menschen stapft am Samstag die alten Holztreppen hinauf zum Dachboden. Medienvertretern wird heute das Konzept des zukünftigen Vertriebenenmuseums „Transferraum Heimat“ erläutert, das hier unter dem Dach des Bahnhofsgebäudes entstehen soll (TAGEBLATT berichtete). Die Pläne dazu werden seit geraumer Zeit vom CDU-Landtagsabgeordneten und Vertriebenenverbands-Landeschef Frank Hirche und vom Stadtrat vorangetrieben. Die Stiftung „Erinnerung, Begegnung, Integration – Stiftung der Vertriebenen im Freistaat Sachsen“ wird Betreiber der geplanten außerschulischen Bildungs- und Begegnungsstätte, deren Kosten mit 250 000 Euro Fördermitteln veranschlagt sind. Auf dem Dachboden gibt es (noch) keinen Strom. Auf einem alten Tisch ist eine verstaubte Weihnachtsdekoration abgestellt, davor liegen ordentlich abgeheftete Dokumente. Von den Wänden und Decken hängen Tapetenreste herunter. Die Vorstellung, dass hier spätestens im Frühjahr 2019 die neue Begegnungsstätte eröffnet werden soll, fällt noch recht schwer.

An der Stelle des Dachbodens, an der jetzt einige Visionäre dieser Idee stehen, sollen Besucher nach Fertigstellung unter ihren Füßen ruckelnde Bewegungen und eine möglichst beklemmende Enge in totaler Dunkelheit spüren. Soldaten werden lautstark brüllen, und in die Geräuschkulisse mischen sich Weinen, Stöhnen und Klagerufe. Zudem wird es sehr übel riechen. Das ist alles so gewollt. Denn die Besucher sollen an den drei verschiedenen Stationen „Flucht – Vertreibung – Integration“ nachempfinden können. Der Einsatz sogenannter VR- Brillen, mit denen per Knopfdruck virtuelle, realistisch wirkende Welten geschaffen werden, sollen die Entdeckungstour so authentisch wie möglich machen.

„Auf dieser Ebene können sich einzelne Nationen besser kennenlernen, und somit ist auch langfristig europäische Versöhnung und Verständigung möglich“, erklärt Geschichtslehrer Falk Drechsel, der den Stiftungsvertretern als Fachberater zur Seite stehen wird.

In der Dauerausstellung werden auch das Lager Elsterhorst, der Geierswalder See und das Schiff „Wilhelm Gustloff“, das an der Pommerschen Küste 1945 mit Tausenden Menschen versenkt worden ist, miteinbezogen. Die Ausstellung wird in den vier Sprachen Deutsch, Polnisch, Englisch und Tschechisch präsentiert.

Das neue Vertriebenenmuseum sei für Hoyerswerda eine weitere Bereicherung, das viele Menschen aus Nah und Fern anziehen werde und in der neuen Begegnungsstätte miteinander vereine, meint Frank Hirche.

Zudem wird eine Art Netzwerk angestrebt, um mit verschiedenen Vereinen und Einrichtungen in der Region, wie dem Zoo, der Krabatmühle Schwarzkollm und der Energiefabrik Knappenrode, zusammenzuarbeiten. Aber dafür müssen die Baufirmen erst mal mit ihrer Arbeit beginnen. Zu gegebener Zeit soll dann auch die erste Baustellenparty stattfinden, bei der sich interessierte Besucher über den baulichen Fortschritt informieren können. Ein genauer Termin dafür steht bislang noch nicht fest.

