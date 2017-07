Auf Diebeszug im Zittauer Gebirge

Angeklagter fehlt bei Verhandlung Zittau. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben am späten Dienstagabendstunden bei der Kontrolle eines Polen in Zittau auf der Chopinstraße festgestellt, dass das örtliche Amtsgericht den 31-jährigen Mann per Haftbefehl suchte. Er ist als Angeklagter des Diebstahls in drei Fällen verdächtig und war der angesetzten Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben. Um den Fortgang des Verfahrens zu sichern, folgte der Haftbefehl. Die Beamten verhafteten den Mann und führten ihn diesen Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Zittau vor.

Polen-Böller im Rucksack Zittau. Bei der Kontrolle einer Gruppe deutscher Jugendlicher diesen Mittwoch, gegen 1 Uhr, auf der Lisa-Tetzner Straße in Zittau haben Bundespolizisten bei einem 18-Jährigen verbotene polnische Böller gefunden. Im seinem Rucksack fanden die Beamten vier pyrotechnische Artikel der Marke Krachmen. Dieser erhielten laut Bundespolizei keinerlei Kennzeichnung und waren nur in polnischer Sprache beschriftet. Die Beamten zogen die Böller und stellten diese sicher. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und eine Rechnung für die fachgerechte Entsorgung der illegalen Feuerwerkskörper.

Zwei Männer entgehen Gefängnis Görlitz. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben am Dienstagabend vier mit Haftbefehl gesuchte Männer in und bei Görlitz festgenommen.Gegen 20 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 27-jährigen im Stadtgebiet Görlitz. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erließ die örtliche Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann aus Zgorzelece. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, bleibt ihm ein 75 Tage andauernder Gefängnisaufenthalt nicht erspart. Einen per Haftbefehl gesuchten Reisenden überprüften die Beamten gegen 20.50 Uhr am Rastplatz „An der Neiße“ auf der BAB 4. Ebenfalls wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fahndete die Stuttgarter Staatsanwaltschaft nach dem 49-jährigen Polen. Die festgelegte Geldstrafe von 375 Euro zahlte letztlich ein Bekannter des Verurteilten. Dank der gewährten finanziellen Unterstützung blieb ihm der Haftantritt erspart. Keine 15 Minuten später nahmen die Beamten an gleicher Stelle einen weiteren Polen fest. Gegen ihn ordnete das Amtsgericht Tirschenreuth Vollstreckungshaft an, weil er einen Strafbefehl nicht bezahlte. Der knapp vier Monate alte, von der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz erlassene, Haftbefehl ist inzwischen gelöscht, denn der 25-Jährige konnte seine Schulden von 170 Euro beglichen. Den vierten Haftbefehl vollstreckten die Bundespolizisten gegen 22 Uhr auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“. In dem Fall kontrollierten die Beamten einen 23-jährigen Polen, den die Staatsanwaltschaft in Essen suchte. Er ist wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt. Der in Nordrhein Westfalen lebende Mann sollte eine Geldstrafe zahlen oder ersatzweise für 45 Tage in Haft. Diese ließ sich auch nicht abwenden, denn dazu fehlten dem Verurteilten 480 Euro. Kurze Zeit später wechselte er schließlich in die Justizvollzugsanstalt Görlitz.

Mann muss in Haft Görlitz. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz hat am späten Dienstagabend an der Rauschwalder Straße einen Mann festgenommen. Bei der vorangegangenen Kontrolle des 27-jährigen Deutschen war aufgefallen, dass die Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl nach ihm suchte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten in einer Tasche zudem ein Cliptütchen mit Marihuana. Sie stellten das Betäubungsmittel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen dessen unerlaubten Besitzes ein. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Untersuchungen. Der 27-Jährige wird diesen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Unbekannte brechen Garagen auf Reichenbach. In Reichenbach sind in der Nacht zum Dienstag Unbekannte in acht Garagen an der Schulstraße eingedrungen. Die Täter stahlen zwei Kleinkrafträder vom Typ Simson S 51 und diverse andere Habseligkeiten im Gesamtwert von circa 1500 Euro. Es entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Nach den beiden nicht zugelassenen Mopeds wird gefahndet.

Mit Tempo 66 durch die 30er-Zone Nieder-Neundorf. In einen der beiden Tempo-30-Zonen auf der Görlitzer Landstraße in Nieder-Neundorf, in denen der Neißeradweg die Hauptstraße im Ort kreuzt, hat der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizeidirektion am Dienstagvormittag überprüft, ob sich die Durchfahrenden an das Tempolimit halten. In der Kontrollzeit von 7.30 bis 10.30 Uhr ist etwa jeder zehnte Autofahrer schneller als erlaubt unterwegs gewesen, es blitzte 49-mal. In 37 Fällen wird ein Verwarngeld bis 35 Euro auf die betroffenen Fahrer zukommen, in den übrigen Fällen ein Bußgeld – teilweise mit Punkten im Zentralregister oder gar einem Fahrverbot verbunden. Ein im Landkreis Bautzen zugelassener Skoda fuhr mit 66 Kilometern pro Stunde durch die Lichtschranke. Für diese Überschreitung innerhalb einer geschlossenen Ortschaft winken ein Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen.

Diebe dringen in Scheune ein Seifhennersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Scheune in Seifhennersdorf eingebrochen. Aus dem Objekt an der Südstraße verschwanden ein Damenrad, ein Elektroschweißgerät, ein Satz Pkw-Kompletträder auf Stahlfelge und eine Schlagbohrmaschine der Marke Bosch im Gesamtwert von rund 1600 Euro. An der Scheunentür entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Nach dem silbernen Cityrad mit der Rahmennummer B0428740 wird gefahndet.

Einbrecher stehlen VW Fox Olbersdorf. Diebe haben sich in den vergangenen Tagen an der August-Bebel-Straße in Olbersdorf gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten den Zündschlüssel für einen auf dem Grundstück parkenden roten VW Fox. Die Tat fiel am Dienstagvormittag auf. Der elf Jahre alte Kleinwagen war auf das Kennzeichen ZI-KA 22 zugelassen und nach Angaben des Eigentümers etwa 2000 Euro wert. Ob weitere Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden, ist bisher nicht bekannt. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Nach dem VW Fox fahndet die Soko Kfz.

Autodiebe entwenden Audi Olbersdorf. In Olbersdorf haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch einen Audi 80 entwendet und einen weiteren Wagen des Typs zurückgelassen. Am Birkenweg waren die Täter in einen der Autos eingebrochen und versuchten, den Motor zu starten. Der 28 Jahre alte Audi sprang jedoch nicht an. Daher ließen die Diebe von ihm ab. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, deren Auswertung noch aussteht. Die Untersuchungen dauern an. An der Heinrich-Heine-Straße stahlen nach Polizeiangaben vermutlich dieselben Täter wenig später einen silberfarbenen Kombi des Typs Audi 80. Das 24 Jahre alte Auto war auf das Kennzeichen GR-BA 666 zugelassen. Den Zeitwert des Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 500 Euro. Die Soko Kfz hat zu diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Audi wird international gefahndet.

Brennende Flüssigkeit sorgt für Aufsehen Großschönau. Eine Streife des Zolls hat am Dienstagabend in Großschönau die Polizei verständigt. Die Beamten entdeckten auf der Hauptstraße eine zerbrochene Flasche, in der Reste einer Flüssigkeit brannten. Die hinzu gerufene Freiwillige Feuerwehr löschte diese ab. Zu Schaden kam niemand. Streifen des Polizeireviers Zittau-Oberland und ein Fährtenhund suchten die Umgebung ab und fanden in einem nahen Park zwei weitere der selbstgebauten mutmaßlichen „Lampen“. Eine strafbare Handlung war nach ersten Ermittlungen nicht zu erkennen. Warum die Flasche auf der Fahrbahn der Hauptstraße zerschellt ist, blieb ungeklärt.

Wertgegenstände vom Beifahrerseitz verschwunden Oybin. Mehrere Wertgegenstände auf dem Beifahrersitz eines VW Transporters an der Waldstraße in Oybin haben am Montagnachmittag das Interesse von Dieben geweckt. Die Unbekannten drangen in den Bulli ein und entwendeten aus dem Wagen neben einer Geldbörse mit Ausweisdokumenten und einem dreistelligen Bargeldbetrag auch eine hochwertige Allwetterjacke, ein Tablet sowie ein Lasergerät im Gesamtwert von etwa 1000 Euro