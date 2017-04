Gerichtsbericht Auf Diebestour, weil das Arbeitsamt nicht zahlte Mehrfach stiehlt ein Heidenauer im Real-Markt Fahrräder und hochwertige Technik. Er sieht sich dabei völlig im Recht.

Real in Heidenau. © M. Förster

Das Vorgehen des Angeklagten war an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Zielgerichtet und sich dessen, was er tat, augenscheinlich voll bewusst, war der 54-Jährige Anfang Dezember vergangenen Jahres in den Real-Markt in Heidenau spaziert. Dort hatte er sich ein 28er Trekking-Rad geschnappt, die Diebstahlsicherung entfernt und es dann unter anderem mit LED-Fernseher, DVD-Player und einem Receiver beladen. Ungeniert schob er die Fuhre anschließend am Kassenbereich vorbei nach draußen. Ohne zu bezahlen.

Weil das so gut funktioniert hatte, probierte er die Nummer am folgenden Vormittag noch einmal. Da hatte er es auf ein Damenrad, Lederhandschuhe, ein Fahrradschloss, eine Camping-TV-Ausrüstung und eine Mini-Musikanlage abgesehen.

Doch diesmal ging sein Plan nicht auf. Der Ladendetektiv des Real-Marktes erwischte ihn. Davon ließ sich der Angeklagte aber nicht abschrecken. Nur wenige Stunden später kam er wieder und versuchte, eine Satellitenanlage zu stehlen. Das hätte womöglich auch geklappt, wenn der Mann nicht noch versucht hätte, Teile der Weihnachtsdekoration mitgehen zu lassen. Dabei war er von Mitarbeitern des Supermarktes beobachtet worden. Aber auch der erneute Aufgriff bot ihm keinen Einhalt. Nur wenige Wochen später wollte der ehemalige Agrotechniker erneut ein Fahrrad aus dem Real entwenden.

Zuletzt hatte der Mann Mitte Januar 2017 in einer Heidenauer Rewe-Filiale zwei Packungen Kaffeekapseln geöffnet und die Kapseln dann lose eingesteckt, um sie ungesehen an der Kasse vorbeischmuggeln zu können. Auch hier wurde er erwischt.

Zur Verhandlung am Amtsgericht in Pirna steht der Mann zu seinen Taten. Freimütig räumt er ein, dass alle Anklagepunkte zutreffend seien. Aber was hatte den bisher völlig unbescholtenen Deutschen dazu getrieben? Er sagt, dass er nur Dinge mitgenommen habe, deren Finanzierung ihm die Arbeitsagentur als Grundausstattung für seine Wohnung hätte bewilligen müssen. Weil die Behörde ihm das aber verweigerte, sei er eben losgegangen und habe sich die Sachen direkt aus dem Geschäft geholt. „Da war bestimmt auch noch eine Portion Übermut mit dabei“, gesteht er gut gelaunt und fügt hinzu, dass damals auch Alkohol im Spiel gewesen sei.

Überhaupt tut der Mann so, als sei das alles keine große Sache. Flapsig erklärt er, dass es eigentlich nicht seine Art wäre, zu stehlen. Aber wenn man vom Amt das Geld, was einem zustehe, nicht bekommt, passiere so etwas halt.

Über diese Einstellung zeigt sich das Gericht erschrocken. So etwas, so sagt Richterin Simona Wiedmer, sei ihr bisher noch nicht untergekommen. Wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, verurteilt sie den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Da der Mann bisher ein straffreies Leben geführt hatte, setzt sie die Strafe zu einer zweijährigen Bewährung aus. Wenn auch nicht ohne Bauchschmerzen. Da dem Mann mittlerweile die Obdachlosigkeit droht, kann sie sich nicht sicher sein, ob er nicht wieder auf die Idee kommt, seinen Lebensunterhalt mittels Diebstählen zu bestreiten.

Um dem Angeklagten den Weg zurück in ein geordnetes Leben zu ermöglichen, unterstellt sie ihn der Führung eines Bewährungshelfers. Zudem muss er 200 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.

zur Startseite