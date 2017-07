Auf die Stadtwerke ist Verlass Die gute Bonität und Vernetzung des Energieversorgers bescheren ihm jetzt eine Anerkennung.

Freudige Gesichter beim Geschäftsführer der Meißner Stadtwerke (MSW) Hans-Jürgen Woldrich und dessen Prokurist Reimund Oppermann: Beide erhielten jetzt ein Zertifikat der Dresdner Gesellschaft Creditreform Aumüller.

Das sogenannte Crefo-Zert erhalten Unternehmen, die durch eine sehr gute Bonität stehen und diese über einen langen Zeitraum garantieren. Dazu gehören nun auch die Stadtwerke.

In der Pressemitteilung von Creditreform heißt es zu der Auszeichnung: „Das Unternehmen sorgt mit Engagement und Fachkompetenz für eine Stadt voller Energie und steht für eine hervorragende Bonität.“

Die Meißener Stadtwerke GmbH sei ein modernes Querverbundunternehmen, das im Versorgungsgebiet zuverlässig und kompetent Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser zur Verfügung stelle und Dienstleistungen für Dritte durchführe.

Die MSW wurden 1991 gegründet und übernahmen ab diesem Zeitpunkt die Fernwärmeversorgung für die Domstadt. In den folgenden Jahren kamen die Gas-, Strom- und Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserabrechnung hinzu.

„Mit verlässlichen und starken Partnern an der Seite ist die Meißener Stadtwerke GmbH in der Lage, den Anforderungen eines stetig wachsenden Energiemarktes in allen Bereichen gerecht zu werden. Durch die Vergabe von Aufträgen an ortsansässige Firmen werden Arbeitsplätze in der Region gesichert“, so der Wortlaut der Pressemitteilung über die Zertifizierung.

Die Meißener Stadtwerke sind vor Ort gut vernetzt – treten unter anderem als Partner des Gewerbevereins auf und unterstützen Veranstaltungen sowie Projekte aus den Bereichen Kultur und Sport.

