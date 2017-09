Auf die Schienen, fertig, los! Am Sonntag düsen 22 Teams in Badewannen durch das Ottendorfer Gewerbegebiet. Ein Spektakel für die ganze Familie.

Kristina Ziemann, Manuela Brauny und Manuela Turra (v.li.) treten als „Firebirds“ beim Draisine-Rennen an. Ihr Probetraining auf den Schienen im Gewerbegebiet verlief vielversprechend. © Thorsten Eckert

Ein lustiger Buchstabendreher verschaffte den flotten Schmetterlingsdamen ihren Teamnamen. Denn statt „Firebirds“ listeten die Veranstalter des Ottendorfer Draisine-Rennens Kristina Ziemann, Manuela Brauny und Manuela Turra als „Firebrids“ auf. Die nahmen den Buchstabendreher aber mit Humor und haben den Teamnamen beibehalten. Und als „Firebrids“ wollen die drei Ottendorferinnen an diesem Sonntag das erste, offizielle Damen-Rennen in der Draisine gewinnen.

Es ist mittlerweile die siebte Ausgabe der beliebten Rennveranstaltung, die bei vielen Ottendorfern rot markiert im Kalender steht. Schließlich ist das Spektakel, bei dem die gemeldeten Teams in einer Badewanne so schnell wie möglich über den stillgelegten Schienenstrang im Gewerbegebiet düsen, immer wieder ein Ereignis für die ganze Familie. Und ab 12 Uhr geht es an diesem Sonntag wieder einmal los! Für die ausgelassene Stimmung möchte in diesem Jahr die Chemnitzer Band Gruppa Karl-Marx-Stadt mit ihrem schweißtreibenden Mix aus Russendisko-, Ska- und Balkanklängen sorgen. Und auch Veranstalter Torsten König fiebert dem großen Renntag entgegen: „Ich freue mich, dass der Ansturm auf die Startplätze beim Draisine-Rennen auch im siebten Jahr anhält. Die 22 angemeldeten Mannschaften werden erneut alles geben, um am Ende auf dem Siegertreppchen zu stehen.“

Erstmalig gibt es in diesem Jahr wie eingangs erwähnt eine eigene Wertung für Damen- und Kindermannschaften. Zwar sind bereits schon in den vergangenen Jahren weibliche Rennfahrer über die Schienen am Bergener Ring gedonnert, bisher waren aber nie genügend Teams gemeldet, um eine eigene Wertung durchzuführen. Doch in diesem Jahr ist es endlich so weit. Und den ersten Frauenpokal will sich sicherlich jedes Team schnappen...

Neben der sportlichen Herausforderung und der musikalischen Unterhaltung bietet das Draisine-Rennen zusätzlich eine Hüpfburg sowie Leckereien in fester und flüssiger Form. Ab 12 Uhr beginnt das freie Training. Den scharfen Start nimmt um 13 Uhr Moderator Max Rademann gemeinsam mit Rennleiter Torsten König vor. In der Badewanne können zwei bis maximal vier Rennfahrer starten. Die Wertung erfolgt nach zwei Zeitläufen.

zur Startseite